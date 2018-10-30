Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Sağlık Bakanlığı kura sonuçları

Türkiye İş Kurumu-İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı'nın ortaklaşa çalışmasıyla personel alımı yapıldı. Sağlık Bakanlığı'nın yapacağı en az ilkokul mezunu 5 bin 298 ilkokul mezunu personel alımına yönelik kura çekimi 25-26 Ekim 2018 tarihlerinde Ankara'da tamamlandı. İŞKUR kuralarının sonlanmasından sonra kura sonuçları erişime açıldı. İŞKUR personel alımı kura sonuçları nasıl öğrenilir? Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonucu sorgulama

Engelli ve eski hükümlülerin de başvurabildiği 5 bin 298 kişilik personel istihdamı ilgili süreç Eylül ayı içerisinde duyurulmuştu. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere toplamda 5298 personel alımı için başvurular kabul edildi. Başvuru sonuçları bugün Ankara’da noter huzurunda kura çekimi ile açıklanacak. Peki İŞKUR kura sonuçları nasıl öğrenilir? Detaylar haberimizde…

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında en az ilköğretim düzeyinde 3.591 sürekli işçi, 431 engelli işçi ve 1.276 eski hükümlü işçi olmak üzere toplam 5.298 sürekli işçi alımı için kura işlemi noter huzurunda gerçekleştirldi. Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Malatya, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Van, Zonguldak İlleri Temizlik Görevlisi (normal, engelli, eski hükümlü/TMY) kurası ise dün gerçekleştirildi. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Sağlık Bakanlığı kura sonuçlarısorgulamak için TIKLAYINIZ