0553 313 94 23
impression

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Sağlık Bakanlığı kura sonuçları

Türkiye İş Kurumu-İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı'nın ortaklaşa çalışmasıyla personel alımı yapıldı. Sağlık Bakanlığı'nın yapacağı en az ilkokul mezunu 5 bin 298 ilkokul mezunu personel alımına yönelik kura çekimi 25-26 Ekim 2018 tarihlerinde Ankara'da tamamlandı. İŞKUR kuralarının sonlanmasından sonra kura sonuçları erişime açıldı. İŞKUR personel alımı kura sonuçları nasıl öğrenilir? Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonucu sorgulama

30 Ekim 2018 Salı 11:00
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Sağlık Bakanlığı kura sonuçları

Türkiye İş Kurumu-İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı'nın ortaklaşa çalışmasıyla personel alımı yapıldı. Sağlık Bakanlığı'nın yapacağı en az ilkokul mezunu 5 bin 298 ilkokul mezunu personel alımına yönelik kura çekimi 25-26 Ekim 2018 tarihlerinde Ankara'da tamamlandı. İŞKUR kuralarının sonlanmasından sonra kura sonuçları erişime açıldı. İŞKUR personel alımı kura sonuçları nasıl öğrenilir? Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonucu sorgulama

Engelli ve eski hükümlülerin de başvurabildiği 5 bin 298 kişilik personel istihdamı ilgili süreç Eylül ayı içerisinde duyurulmuştu. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere toplamda  5298 personel alımı için başvurular kabul edildi. Başvuru sonuçları bugün Ankara’da noter huzurunda kura çekimi ile açıklanacak. Peki İŞKUR kura sonuçları nasıl öğrenilir? Detaylar haberimizde…

Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında en az ilköğretim düzeyinde 3.591 sürekli işçi, 431 engelli işçi ve 1.276 eski hükümlü işçi olmak üzere toplam 5.298 sürekli işçi alımı için kura işlemi noter huzurunda gerçekleştirldi. Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Malatya, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Van, Zonguldak İlleri Temizlik Görevlisi (normal, engelli, eski hükümlü/TMY) kurası ise dün gerçekleştirildi. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Sağlık Bakanlığı kura sonuçlarısorgulamak için TIKLAYINIZ

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 11:00
  1. Batman
  2. Zonguldak
  3. Van
  4. Şanlıurfa
  5. Samsun
  6. Mardin
  7. Kahramanmaraş
  8. Malatya
  9. Konya
  10. İzmir
  11. İstanbul
  12. Hatay
  13. Gaziantep
  14. Diyarbakır
  15. Ankara
  16. Adıyaman
  17. Adana
  18. İŞKUR personel alımı kura sonuçları nasıl öğrenilir?
  19. Sağlık Bakanlığı personel alımı kura sonucu sorgulama

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PKK'ya ses çıkarmayan Kaftancıoğlu şov yaptı!
    1. PKK'ya ses çıkarmayan Kaftancıoğlu şov..
    2. AK Parti'den kanun teklifi: Sınır 40..
    3. Sağlıkta şiddet teklifinde neler var?
    4. 2 ay evli kaldı, 29 yıldır nafaka ödüyor
    5. 2018 ASDEP alımları ne zaman?
    6. Yunanistan'da arka arkaya depremler!..
    7. Donald Trump'tan Çin'e tehdit:..
    8. Philadelphia'dan Furkan kararı
    9. Konya'daki uyuşturucu operasyonunda 13..
    10. Yerli otonun CEO'su sosyal medyadan..
    11. Sivas'ta üretiliyor! 27 ülkeye satılıyor
    12. Müslüm filmi oyuncuları kimler?
    13. Yer: Adana... Bu kadarına da pes!
    14. CHP’li belediyeler Cumhuriyet’i şişirdi
    15. Komşuda bir deprem daha! Ada tekrardan..
    16. Dilipak: İslam Cumhuriyetimiz 95..
    17. 2019 LGS sınavı ne zaman yapılacak?
    18. Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme!
    19. Obrador kararı açıkladı, dolar..
    20. Tuzla'da korkutan gemi yangını!
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?

    Günün Karikatürü

    30 Ekim 2018
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    Almanların İstanbul Yeni Havalimanı şaşkınlığı
    Almanların İstanbul Yeni Havalimanı şaşkınlığı