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Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi

- Ligde Tatvan Satranç Eğitimi Spor Kulübü şampiyon olurken, Beşiktaş ikinci, Deniz Su Aquamatch Satranç Gençlik Spor Kulübü Derneği ise üçüncü sırada yer aldı- Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay:"Son iki hafta içerisinde toplam 128 takım ve bin 800 sporcumuzun hamle yaptığı rekor bir buluşmaya, unutulmaz bir sportif şölene imza attık"

28 Temmuz 2019 Pazar 18:25
Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi

KONYA (AA) - Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi'nde şampiyon, Tatvan Satranç Eğitimi Spor Kulübü oldu.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve dünyaca ünlü sporcuların da hamle yaptığı ligde, Tatvan Satranç Eğitimi Spor Kulübü şampiyonluğa ulaştı.

Ligi Beşiktaş ikinci, Deniz Su Aquamatch Satranç Gençlik Spor Kulübü Derneği ise üçüncü sırada tamamladı.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, kapanış töreninde yaptığı konuşmada, Türk satrancına verdiği destekten dolayı Türkiye İş Bankası'na teşekkür etti.

Türk satranç ailesini buluşturan eşsiz bir maratonu geride bıraktıklarını dile getiren Tulay, şöyle konuştu:

"Son iki hafta içerisinde toplam 128 takım ve bin 800 sporcumuzun hamle yaptığı rekor bir buluşmaya, unutulmaz bir sportif şölene imza attık. Bu güzel mekan, yani Selçuklu Kongre Merkezi, sadece kulüplerimizin heyecanlı maçlarına değil, ailemizin buluşmasına da ev sahipliği yaptı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kulüp temsilcilerimiz ile bir araya geldik, görüş ve düşüncelerini dinledik. Ailemizin paylaştığı her görüş ve öneri, göreve geldiğimiz andan beri, yürüdüğümüz yolda en önemli pusulamız oldu. Bundan sonra da öyle olmaya devam edecek. Federasyon olarak faaliyetlerimizi dünya standartlarında gerçekleştiriyoruz.Turnuvalarımızı ailelerimize yakışır şekilde hayata geçirmeyi her zaman önemsedik, bunun için gecemizi gündüzümüze katmaktan da hiçbir zaman geri durmadık."

Tatvan Satranç Eğitimi Spor Kulübü elde ettiği başarıyla Avrupa Kulüpler Satranç Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Ayrıca Türkiye Satranç Birinci Ligi'ni Bayegan Pendik Satranç Spor Kulübü Derneği ilk sırada, Gökyay Vakfı Spor Kulübü Derneği ikinci ve Burhaniye Satranç Spor Kulübü ise üçüncü sırada tamamladı.

Türkiye Satranç İkinci Ligi'nde de Beyazkale Satranç Evi Spor Kulübü Derneği birinci, Apaydın Satranç ve Spor Kulübü Derneği ikinci ve Mercan Satranç Eğitim Kültür Sanat ve Spor Kulübü Derneği de üçüncü oldu.

Kapanış törenine, TSF Başkanı Gülkız Tulay'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri, kulüp temsilcileri, sporcular, veliler ile çok sayıda davetli katıldı.

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 18:25
  1. kapanış
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