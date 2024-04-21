Türkiye, İncirlik’e jetlerini yerleştirdi ABD karşı hamle yaptı! Adana'daki İncirlik Üssü, Ana Jet Üs Komutanlığı'na dönüştürülmüştü
Türkiye’nin İncirlik Üssü’nü, Ana Jet Üs Komutanlığı’na dönüştürme kararı sonrası ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK/PYG’nin kontrolündeki bölgede yer alan üssünü güçlendirmesi dikkat çekti.
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