  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yerli ve milli cep telefonu markası adeta silindi! Peş peşe açıklamalar: Tamamen durdu

Yaralıları tahliye etmeye çalışıyordu! İsrail, ambulans şoförünü öldürdü

17 üniversite ortak bildiri yayımladı! Sosyal medyada gündem oldu!

ABD'den TikTok kararı: Gerçekleri dile getirmeye başladılar! Onay paylaşımı dikkat çekti: 'Bu bir casus balondur'

ABD'den 3 ülkeye 95 milyar dolarlık silah yardımı

Japon Donanmasına ait 2 helikopter düştü

Müjde geldi! Ev satın almak isteyenler, TOKİ müjde gibi haber geldi: 2+1 3+1 konutlar uygun fiyatlı satılacak

Yerli otomobil TOGG dile geldi! Mustafa Sarıgül'den bunu istedi

TB2 SİHA'nın dünyaya satılmasından rahatsızlık duyuyorlardı! Kendi İHA'larını yapıp ilk kez gösterdiler

Japonya ve Güney Kore ABD ile döviz endişelerini ele aldı!
Gündem Türkiye, İncirlik’e jetlerini yerleştirdi ABD karşı hamle yaptı! Adana'daki İncirlik Üssü, Ana Jet Üs Komutanlığı'na dönüştürülmüştü
Gündem

Türkiye, İncirlik’e jetlerini yerleştirdi ABD karşı hamle yaptı! Adana'daki İncirlik Üssü, Ana Jet Üs Komutanlığı'na dönüştürülmüştü

Yeniakit Publisher
2024-04-21 07:34:00 - 2024-04-21 07:35:03
Türkiye, İncirlik’e jetlerini yerleştirdi ABD karşı hamle yaptı! Adana'daki İncirlik Üssü, Ana Jet Üs Komutanlığı'na dönüştürülmüştü

Türkiye’nin İncirlik Üssü’nü, Ana Jet Üs Komutanlığı’na dönüştürme kararı sonrası ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK/PYG’nin kontrolündeki bölgede yer alan üssünü güçlendirmesi dikkat çekti.

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/turkiye-incirlike-jetlerini-yerlestirdi-abd-karsi-hamle-yapti-adanadaki-incirlik-ussu-ana-jet-us-komutanligina-donusturulmustu-81890

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23