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Gündem Türkiye ile Rusya arasındaki siyasi istişareler İstanbul'da yapılacak
Gündem

Türkiye ile Rusya arasındaki siyasi istişareler İstanbul'da yapılacak

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Türkiye ile Rusya arasında gerçekleştirilecek siyasi istişareler kapsamında İstanbul’a geliyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-08 08:11:00 -
Türkiye ile Rusya arasındaki siyasi istişareler İstanbul'da yapılacak

Türkiye'nin terör örgütlerine yönelik olası kara harekatı gündemdeyken Moskova'dan dikkati çeken bir ziyaret gerçekleşecek.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin Türkiye'ye geliyor. 

Toplantıda birçok konu ele alınacak

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasındaki istişareler Verşinin ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyetler arasında bugün ve yarın yapılacak.

İstanbul’da yapılacak toplantı kapsamında Birleşmiş Milletler ile ilgili Tahıl Anlaşmasının uygulanması gibi hususların yanı sıra Suriye, Libya, Filistin gibi bölgesel konuların ele alınması öngörülüyor.

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