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Türkiye ile KKTC arasında imzalar atıldı

Türkiye ile KKTC İçişleri Bakanları sürücü belgelerinin sürüş ehliyetlerinin karşılıklı olarak tanınması ve değişimi anlaşması için imzaları attı.

23 Ocak 2019 Çarşamba 10:06
Türkiye ile KKTC arasında imzalar atıldı

Tören de konuşan KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan şunları söyledi: 

KKTC ve Türkiye arasında çok önemli bir adım atıyoruz bugün. KKTC sürüş ehliyetleri ile Türkiye Cumhuriyeti sürüş ehliyetinin, özellikle Türkiye'de eğitim, öğretim amacıyla bulunan KKTC vatandaşlarının; aynı şekilde KKTC'de bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sürüş ehliyetlerinin çevrilmesine yönelik bir anlaşma.

Bu anlaşmayla son derece iyi ilişkiler içinde olan et ile tırnak içinde olan; yavru vatan-ana vatan ilişkilerinin pekiştirilmesi ve mağduriyetin ortadan kaldırılmasını hedefliyoruz. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise şunları kaydetti:

Özellikle ben de sayın bakanın ülkemizde bulunmasından ve nihayete erdirdikleri bu anlaşmanın imzalanması aşamasına gelmesinden büyük bir mutluluk duyuyorum.
Hem KKTC'deki vatandaşlarımız, hem Türkiye'deki vatandaşlarımızın karşılıklı olarak her iki noktadan özellikle bu ehliyet konusunda karşı karşıya kaldıkları mağduriyet böylece giderilmiş oldu.

Ve her iki tarafta da bir ehliyet değişimi söz konusudur, karşılıklı tanıma söz konusudur.

İnanıyorum ki yakın zamanda da hem KKTC Meclisi'nde hem TBMM'de imzaladığımız anlaşma geçerek, hem bizim orayla ilişkili vatandaşlarımız karşılıklı olarak bu mağduriyet giderilecektir.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 10:06
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