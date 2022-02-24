Türkiye ile Kazakistan Dışişleri Bakanlarının Ortak Bildirisi yayınladı

Yeniakit Ankara

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Kazakistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı - Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi, Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti arasındaki Ortak Stratejik Planlama Grubu Yedinci Toplantısı, 24 Şubat 2022 tarihinde Nur-Sultan’da gerçekleşti.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Taraflar, karşılıklı dostluk ve anlayış içinde gerçekleştirilen toplantıda ikili ilişkilerin güncel durumunu tüm veçheleriyle ele almış, bölgesel ve uluslararası konularda kapsamlı görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dönem Başkanlığını yürüten Türkiye’nin Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 11 Ocak 2022’de düzenlenen TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı sonucunda kabul edilen Ortak Açıklamaya atıfla, 2022 yılının Ocak ayında Kazakistan’da meydana gelen olaylar bağlamında kardeş Kazak halkına olan güçlü desteği ve dayanışmayı yinelemiştir. Kazak tarafı ise, bu süreçte Türkiye’nin ve TDT’nin gösterdiği destekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirmiştir. Taraflar, 2 Mart 2022 tarihinde Türkiye ile Kazakistan arasında diplomatik ilişkilerinin tesisinin 30. yıldönümünün kutlanacağını hatırlatarak, iki kardeş ülkenin ortak tarih, dil ve kültüre dayalı ilişkilerini ve işbirliğini etkin bir şekilde geliştirmeye devam etmeye ve bölgedeki barış ve istikrara katkıda bulunacak şekilde işbirliğini derinleştirmeye yönelik niyetlerini teyit etmişlerdir. Taraflar, iki kardeş ülke Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti arasındaki stratejik ortaklık ruhuna uygun bir şekilde siyasi diyaloğu canlandırmak ve devam ettirmek amacıyla her düzeyde karşılıklı ziyaretlerin ve toplantıların öneminin altını çizmişlerdir.

Bu çerçevede Taraflar, 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi beklenen üst düzey ziyaretlerin takvimini ele almışlardır.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev’in eş-başkanlıklarında 2022 yılında Kazakistan’da düzenlenecek olan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı’nın hazırlıkları görüşülmüştür. 2022 yılında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Kazakistan Cumhuriyeti Başbakanı Alikhan Smailov’un eş-başkanlıklarında Kazakistan’da tertiplenecek olan Karma Ekonomik Komisyon toplantısının gündemine atıfla, iki ülke arasındaki ticari, ekonomik, yatırım ve kültür alanlarındaki işbirliğinin derinleşmesinin önemi vurgulanmıştır. Bu bağlamda, Taraflar, ikili ticaret hacminin 2021 yılında ilk kez 5 milyar Doları aşmış olmasından duyulan memnuniyeti dile getirmiş, Devlet Başkanları tarafından konulan ticaret hacminin 10 milyar Dolara çıkarılması hedefine ulaşmak için birlikte çalışmaya hazır olduklarını teyit etmişlerdir. Taraflar, kardeş Türk ve Kazak halkları arasındaki beşeri temasların arttırılmasının ikili ilişkilerin tüm veçhelerinin daha da gelişmesine katkı sağlayacağını vurgulamışlardır. Bu bağlamda eğitim ve kültür alanlarındaki işbirliğinin pekiştirilmesi üzerinde durulmuştur. Taraflar, bölgesel ve küresel istikrar konularında Türkiye ile Kazakistan arasında yakın diyaloğun, işbirliğinin ve dayanışmanın arttırılmasının önemine dikkat çekmişlerdir. Bu bağlamda, TDT’nin iki ülke arasındaki çok taraflı işbirliğinin geliştirilmesine ve Avrasya bölgesinde istikrar ve refahın tesisine sağladığı katkı memnuniyetle not edilmiştir. Taraflar, Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı dâhil olmak üzere ilgili uluslararası ve bölgesel örgütler kapsamındaki işbirliğinin derinleştirilmesinin önemine dikkat çekmişlerdir. Taraflar, Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı’nın 30 yıl boyunca Asya'daki güvenlik ve işbirliğinin güçlendirilmesine katkıda bulunduğunu ifade ederek, onun tam teşekküllü bir uluslararası teşkilata dönüşmesini desteklediklerini beyan etmişlerdir. Taraflar, Afganistan’da kalıcı istikrarın sağlanmasına yönelik bölgesel işbirliğine dair yoğun istişarelerde bulunulmasının önemini vurgulamışlardır. Toplantıda ayrıca, Kazakistan’ın Astana Süreci çerçevesinde Suriye’de siyasi bir çözüme ulaşılması çabalarına verdiği desteğin altını çizmişlerdir.

Taraflar, uluslararası ve bölgesel gündemin güncel yönleriyle ilgili uzman-analitik diyaloğun geliştirilmesi ve güçlendirilmesi niyetini ifade etmişlerdir. Görüşmede, çeşitli uluslararası örgüt ve görevlere dair adaylıklarda karşılıklı destek sağlanmasına ilişkin anlayışın sürdürülmesinde mutabık kalınmıştır.” ifadeleri kullanıldı.