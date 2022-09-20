Türkiye ile Çin arasında Kuşak ve Yol Sempozyumu düzenlendi

Yeni Akit Ankara

Çevrim içi ortamda gerçekleştirilen ve iki ülkeden birçok akademisyen ile uzmanın katıldığı sempozyumda, Türkiye Cumhuriyeti Pekin Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Dr. Cansu Körkem Akçay ve Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Qin Li açış konuşmalarını gerçekleştirdi.

Çin’den sonra en büyük Çin porselen koleksiyonu Topkapı Sarayı’nda

Pekin Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Tayfun Kalkan, Türkiye ve Çin Arasındaki Kültürel Alışveriş başlıklı oturumda gerçekleştirdiği sunum ile dünyanın önde gelen saraylarından Topkapı Sarayı’na ilişkin bilgi verdi. Kalkan, sunum boyunca Topkapı Sarayı’nın mimarisi, sarayın bölümleri, padişah elbiseleri, padişah portreleri, resim koleksiyonları gibi sarayda sergilenen değerli koleksiyonlardan bahsetti. Topkapı Sarayı’nda bulunan Çin porselen koleksiyonlarına değinen Kalkan, Çin’den sonra en büyük Çin porselen koleksiyonunun sarayda sergilendiğinin altını çizdi.

Sempozyumda Yeditepe Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Fatma Yeşim Ekinci, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Okay, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Giray Fidan, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Fatma Ecem Ceylan gibi Türkiye’de Çin ve Çince alanında uzman seçkin isimler yer aldı.

Enstitü 2 yıldır Çin’de Türk Kültürünü Tanıtıyor

Çin’de faaliyet gösteren Pekin Yunus Emre Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen kurslar ve kültürel etkinlikler aracılığıyla Türk dili, kültürü, sanatı ve tarihi tanıtılarak birçok alanda kültürel diplomasi çerçevesinde Türk-Çin dostluğu ve iş birlikleri geliştiriliyor.