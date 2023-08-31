Türkiye ile BAE arasındaki dev ekonomik anlaşma kararı: Resmen yarın yürürlüğe girecek! Petrol dışı kazançlarını korudu

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki anlaşmanın onay süreci tamamlandı. Anlaşma, yarın yürürlüğe girecek. Anlaşmaya ilişkin Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Türkiye’nin küresel anlamda rekabetçi olduğu otomobiller, ticari araçlar, beyaz eşya, petro-kimya ürünleri, tekstil ve halı, ayakkabılar, plastik ürünleri ile makineler ve çeşitli elektronik cihazlar başta olmak üzere pek çok sektörde önemli kazanımlar elde edilmiştir.” denildi.

ürkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında 3 Mart tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (KEOA)” yürürlüğe giriyor.

Ticaret Bakanlığı, anlaşmanın onay sürecinin tamamlandığını, yarından itibaren yürürlükte olacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “İmzalanan anlaşma ile mal ticaretinde pazara giriş kapsamında tüm tarife satırlarının yüzde 80’i taraflarca taviz kapsamına alınmıştır.” denildi.

Açıklamada ayrıca, Türkiye’nin küresel anlamda rekabetçi olduğu otomobiller, ticari araçlar, beyaz eşya, petro-kimya ürünleri, tekstil ve halı, ayakkabılar, plastik ürünleri ile makineler ve çeşitli elektronik cihazlar başta olmak üzere pek çok sektörde önemli kazanımlar elde edildiği belirtildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Anlaşmanın bölge ülkeleriyle kurulacak işbirlikleriyle, üçüncü ülkelere yönelik açılımlar elde edilmesi açısından da önem taşıdığı belirtiliyor.

5 YILDA 25 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Anlaşmanın 5 yılda 25 milyar dolarlık ticaret hacmi oluşmasını hedeflediği ifade ediliyor.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 10 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi ile Türkiye’nin Körfez bölgesindeki en büyük ticaret partneri konumunda olup müteahhitlikten gastronomiye ve lojistiğe; finanstan, sağlığa, eğitime ve turizme çeşitli hizmet sektörlerinde küresel anlamda markalaşmış pek çok Türk firması Birleşik Arap Emirlikleri’nde başarılı işlere imza atmaktadır.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin kamu iştirakleri ve firmaları ülkemizde pek çok sektörde aktif bir şekilde faaliyet göstermekte, BAE’nin ülkemizdeki yeni yatırımları ve ticari iş birliklerinin sayısı katlanarak artmaktadır.

Anlaşma Mal Ticaretinin Yanısıra Türkiye’nin Güçlü Olduğu Hizmetleri ve Yatırımları da Kapsıyor:

İmzalanan KEOA ile Türkiye ve BAE’nin ticari ve ekonomik ilişkilerine yeni bir boyut kazandırılması hedeflenmektedir. Ticari ve ekonomik ilişkilerin tüm tamamlayıcı unsurlarını barındıran KEOA ile yüksek katma değerli hizmet sektörlerinin gelişimine imkân tanınması, yatırım süreçlerinin kolaylaştırılması, verimli uygulamalar ve işbirlikleri ile ekonomik öngörülebilirliği artırarak iki ülke arasında ticaretin ve yatırımın teşvik edilmesi planlanmaktadır. Anlaşmaya göre hizmet ticareti, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ticaretlerini kolaylaştırıcı tedbirler, kamu alımları, fikri mülkiyet, ticaret önlemleri ve diğer düzenleyici kurallar da KEOA’da yer almaktadır."

NE OLMUŞTU!

Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) ithal edilecek tarım ürünlerinin tarife kontenjanları belirlendi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta gümrük vergisi alınmayacak. Bunun dışında yapılacak ithalatta ise söz konusu maddeler için tespit edilen gümrük vergisi uygulanacak.

Resmi Gazete’de yer alan listeye göre BAE'den gelecek tavuktan yumurtaya sebzeden baklagillere yağlardan sütlere kadar birçok üründe belli bir miktarı kadar vergi alınmayacak.

Öte yandan BAE Devlet Başkanı Yardımcısı ve Başbakanı Şeyh Muhammed bin Raşid El Maktum, 2023 yılının ilk yarısında ülkenin petrol dışı dış ticaretinde önceki senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 14,4 artış kaydedildiğini açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Yardımcısı ve Başbakanı Şeyh Muhammed bin Raşid El Maktum, 2023 yılının ilk yarısında ülkenin petrol dışı dış ticaretinde önceki senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 14,4 artış kaydedildiğini açıkladı.

Maktum, öncesinden Twitter olarak bilinen X platformu üstünden Çarşamba günü yaptığı açıklamada, senenin ilk yarısında ülkenin petrol dışı dış ticaretinin 1,239 trilyon BAE dirhemine (yaklaşık 337 milyar ABD doları) ulaştığını ve bu yıl 2,5 trilyon dirhemi aşmasının beklendiğini söyledi.

BAE'nin resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre BAE'nin en büyük tecim ortağı Çin olurken, onu Hindistan, ABD, Suudi Arabistan ve Türkiye izledi.

BAE'nin en çok ihraç ettiği ürünler listesinin başlangıcında altın, alüminyum, yağ, sigara, bakır tel ve mücevherat yer alırken, altın ihracatı bu dönemde yüzde 40,7 artışla 218,3 milyar dirheme ulaşarak en yüksek büyümeyi kaydetti.

Altın ihracatının BAE'nin petrol dışı dış ticaretine katkısı yüzde 17,6 oldu. Bu oran 2022 yılının aynı döneminde yüzde 14,3 seviyesindeydi.