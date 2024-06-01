Türkiye ile Azerbaycan arasındaki anlaşma Resmi Gazete'de
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Yapı İşleri Alanında İşbirliği Protokolü’nün ve Kültürel İşbirliği Anlaşması’nın onaylanmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Yapı İşleri Alanında İşbirliği Protokolü'nün ve Kültürel İşbirliği Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti arasında 22 Aralık 2022 tarihinde imzalanan Yapı İşleri Alanında İşbirliği Protokol ve 13 Kasım 2023 tarihinde imzalanan Kültürel İşbirliği Anlaşması'nın onaylanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Kaynak: AA
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