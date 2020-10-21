Türkiye ihtiyaç sahibi ülkelere un ve bakliyat gönderecek

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (Toprak Mahsulleri Ofisi) 100 bin ton una ekmeklik buğday için, 10 bin tona kadar yeşil mercimek ve nohut başta olmak üzere diğer ülkelere bağışlanması amacıyla Suriye'de yaşayan sivil nüfusa ve bu ülkelerdeki muhtaçlara (TMO) Genel Müdürlüğü atandı.

Karara göre TMO tarafından sağlanacak ekmeklik buğday unu, yeşil mercimek ve nohut ihtiyaç sahiplerine teslim edilmek üzere Türk Kızılayı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) teslim edilecek.

AFAD'ın taşıma ve dağıtım ödeneklerinden sağlanacak ürünlerin hesaplanan bedeli, "temlik ücreti" kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden karşılanacaktır. Karar kapsamında ortaya çıkan ve TMO muhasebe kayıtlarında izlenen temlik ücretleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan ilgili harcama planlarından giderler kaydedilerek ödenecektir.

Söz konusu karar 1 Ekim tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.