  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türkiye harekete geçti! Yunanistan'ı askerlerini adalardan çekmeye zorlayacak
Gündem

Türkiye harekete geçti! Yunanistan'ı askerlerini adalardan çekmeye zorlayacak

Avrupa'nın dayattığı işgal haritasını yırtıp atan Türkiye, Yunanistan’ı asker bulundurulması uluslararası anlaşmalarla yasak olan adalardan boşaltmaya zorlayacak.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 07:18:00 - 2020-09-28 07:29:36
Türkiye harekete geçti! Yunanistan'ı askerlerini adalardan çekmeye zorlayacak

Türkiye, Mavi Vatan olarak belirlediği vatan sathından kendisini çıkarmaya çalışan emperyalist Avrupa ve destekçilerine karşı Doğu Akdeniz’de unutamayacakları bir savaş verdi. İşgal haritası olarak dayatılan Seville haritasını yırtıp attı.

Yunanistan her ne kadar gerilim politikasıyla amaçlarına ulaşma çalışdıysa da Türkiye’nin taviz vermemesi Atina’yı masaya oturmaya mecbur etti. Türkiye ve Yunanistan arasında askeri heyetlerin görüşmeleri başladı. Yunan cephesi bunu her ne kadar Türkiye’nin geri adım atması olarak yorumlasa da Türkiye en başından beri sorunun diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini ifade ediyordu.

Fransa’nın provokasyonuyla Yunanistan’ın harekete geçtiği Doğu Akdeniz krizinde Türkiye’nin haklı tezlerine karşıo eli kolu bağlı olan Avrupa Birliği (AB) Seville haritasını reddetmek zorunda kaldı.

Navtex krizleri yaşanırken AB Komisyonu, ‘Seville Üniversitesi haritası olarak bilinen harita ile bir ilişkileri olmadığı’ yönünde görüş bildirdi.

Yunanistan adaları boşaltmak zorunda

Mısır ile korsan ‘münhasır Ekonomik bölge’ anlaşması imzalayan Yunanistan, Meis Adası’nın MEB dahilinde olduğunu kabul ettiremeyince, Seville hedefinden de geri adım atmak zorunda kaldı.

Savunduğu Seville haritası çöpe giden Atina cephesi, şimdi de işgal ettiği adalardan asker çıkarmamakta direniyor. Ancak Yunanistan Lozan ve Paris Antlaşmalarına ters olan bu durumunu uluslararası kamuoyuna anlatmakta güçlük çekiyor. İlk olarak Almanya’dan gayri askeri statüdeki adaları boşaltması çağrısı alan Yunanistan’ın adalar üzerinden askeri girişimlerinden vazgeçmesi de Türkiye’nin öncelikleri hedefleri arasında. İki ülke arasında yapılacak temaslarda başta Meis olmak üzere GASA statüsündeki adaların muharip askerlerden arındırılmasını masaya yatıracak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Eyup

Yunanistan zaten adaları boşaltmayacak peki sende tepesine vurup adaları alacakmış???
  • Yanıtla
Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında gerilim had safhada! Ermeni askerin o anları gündem oldu
Dünya

Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında gerilim had safhada! Ermeni askerin o anları gündem oldu

Azerbaycan'a ait bir haber kanalı tarafından servis edilen görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Görüntülerde, Ermeni bir askerin cephe hattı..
Ermenistan’ın saldırısının ardından Kadir Mısıroğlu’nun sözleri akıllara geldi! “Bu yüzden vuruyorlar”
Gündem

Ermenistan’ın saldırısının ardından Kadir Mısıroğlu’nun sözleri akıllara geldi! “Bu yüzden vuruyorlar”

Ermenistan’ın Azerbaycan’daki sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırısının ardından, üstad Kadir Mısıroğlu’nun Süleyman Demirel dönemindeki..
Türkiye korkusu sardı! Ermenistan'dan çağrı: Yardım edin yoksa...
Dünya

Türkiye korkusu sardı! Ermenistan'dan çağrı: Yardım edin yoksa...

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye'nin Dağlık Karabağ krizine müdahale olmasının engellenmesi için uluslararası toplumu her türlü ..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı