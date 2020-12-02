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Aktüel "Türkiye" hakkındaki o iddiaları yalanladı: Birbirimize dostluk ilişkisiyle bağlıyız
Aktüel

"Türkiye" hakkındaki o iddiaları yalanladı: Birbirimize dostluk ilişkisiyle bağlıyız

Lübnan Dışişleri Bakanı Şerbil Vehbe, Türkiye'nin, Lübnan'ın iç işlerine karıştığına ilişkin haberleri yalanladı. Vehbe, "Türkiye ile Lübnan birbirine dostluk ilişkisiyle bağlı" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 12:12:00 -
"Türkiye" hakkındaki o iddiaları yalanladı: Birbirimize dostluk ilişkisiyle bağlıyız

Lübnan Dışişleri Bakanı Şerbil Vehbe, ülkede yayımlanan "Nida el-Vatan" gazetesine Fransa'nın Lübnan'daki rolünün, Türkiye'nin rolü konusunda duyulan endişenin ardından etkinleştiği yönündeki haberlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Türkiye, Lübnan için dost bir ülke. Türkiye ile Lübnan birbirine dostluk ilişkisiyle bağlı. Konuya olumlu bakalım." ifadesini kullanan Vehbe, ayrıca Lübnan'ın Türkiye ve Fransa çekişmesine sahne olmadığını vurguladı.

Türkiye'nin Lübnan'a dostluk dışında başka bir yaklaşım benimsemediğine dikkati çeken Bakan Vehbe, iki ülkenin her daim temasta olduğunu belirterek, "Türkiye'nin Lübnan'ın kuzeyine müdahale ettiği ve bazı Sünni grupları desteklediğine ilişkin ifadeler gerçeği yansıtmıyor." dedi.

Lübnanlı bazı haber sitelerinde, "Türkiye'nin insani yardım adı altında" bazı Sünni grupları destekleyerek Fransa ile yarış halinde Lübnan'daki siyasi nüfuzunu artırmaya çalıştığına yönelik iddialar yer almıştı.

Türkiye ağustos ayında gerçekleşen Beyrut Limanı patlamasının ardından hızlı bir şekilde Lübnan'daki ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzatmıştı.

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