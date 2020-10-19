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Aktüel Türkiye, Gine'de seçimlerin sükunetle yapılmasından memnun
Aktüel

Türkiye, Gine'de seçimlerin sükunetle yapılmasından memnun

Yeniakit Publisher
2020-10-19 18:21:27 -
Türkiye, Gine'de seçimlerin sükunetle yapılmasından memnun

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığından, Gine'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sükunet içinde tamamlanmasından memnuniyet duyulduğu açıklaması yapıldı.

Bakanlık, Gine'de dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Gine Cumhuriyeti’nde 18 Ekim 2020 tarihinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sükunet içinde tamamlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Seçim sonuçlarının dost ve kardeş Gine halkı için hayırlı olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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