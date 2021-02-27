Türkiye genelinde engeller kalkacak

Resul Ekrem Şahan Ankara

Yapılacak çalışmalarla ticari taksilerin tamamının engelli erişimine uygun hale getirilmesi sağlanacak. Bu eylem kapsamında ticari amaçla kullanılacak taksilerin erişebilirliğinin sağlanmasına yönelik mevzuat ve standart çalışması yapılacak. Tüm ulaşım türlerinde hareket kabiliyeti kısıtlılığı bulunan bireylere en iyi hizmetin sunulması için şoför ve kaptanlara ise çeşitli eğitimler verilecek. Yapılan çalışmalarda kaldırımda ve otoparklarda hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin erişimini engelleyen işgallere ilişkin yapılan denetimler artırılacak. Alzheimer gibi rahatsızlıkları olan bireyler için çağrı merkeziyle entegre akıllı bileklik uygulamasının pilot olarak kullanılmasına başlanacak. İşitme engeline sahip vatandaşlar için bir konuşma aktarma sistemi olan indüksiyon döngü sistemleri ile mikrofona aktarılan konuşmanın işitme cihazlarına ayarlanacağı özel frekanslar tesis edilecek. İndüksiyon döngü sistemi tüm ulaşım türlerinde yaygınlaştırılacak.

Koordinasyon kurulu oluşturulacak

Bakanlık bünyesinde Ulaşımda Erişilebilirlik Koordinasyon Kurulu oluşturulacak. Ayrıca hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin ulaşım planlamasına katkı sağlamak üzere dijital erişebilirlik haritası oluşturulacak. Ulaşımda erişilebilirlik mekânsal veritabanının mevcut durum çıktılarına göre pilot bölge çalışması oluşturulacak. Öncelikle bu pilot bölgede yapılacak olan ulaşımda erişilebilirliği sağlayıcı uygulamalardan edinilen deneyimler, ülke genelinde yaygınlaştırılacak.