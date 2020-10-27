Türkiye genelinde drone tipi hava araçlarıyla denetim

ANKARA (AA) - Yurt genelinde 22-23 Ekim'de trafik ekiplerince drone tipi hava araçlarıyla gerçekleştirilen denetimlerde, 2 bin 437 trafik kuralı ihlaliyle ilgili sorumlular hakkında işlem yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, trafik güvenliğini sağlamak, sürücüler üzerinde algılanan yakalanma risk duygusunu geliştirerek şerit ihlali ve hatalı sollama başta olmak üzere uygunsuz emniyet şeridi kullanımı, yakın takip, emniyet kemeri ve seyir halinde cep telefonu kullanımından kaynaklı trafik kazalarını önlemek amacıyla 22-23 Ekim'de, ülke genelinde şehirlerarası kara yollarında drone tipi hava araçlarıyla denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde, 5 bin 512 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, sürücülerden 127'sinin en soldaki şeridi sürekli olarak işgal ettiği, 117'sinin şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymadığı, 36'sının emniyet şeridi ve banketleri gereksiz yere kullandıkları, 941'inin seyir halinde cep telefonu ile konuştuğu tespit edildi.

Kontroller sonucu 35 araç trafikten men edilirken, 2 sürücünün ehliyeti ise geçici olarak geri alındı.

Çalışmalarda drone tipi hava araçlarıyla tespit edilen 2 bin 437 trafik kuralı ihlaliyle ilgili de sorumlular hakkında işlem yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk Polis Teşkilatı olarak sürücülerimize önce kendi can güvenliklerinin sağlanması için trafik kurallarının önemini, bu kurallara uymaları hususunu ve 'havadan trafik denetimlerinin' sürekli uygulanacağını hatırlatırız."

