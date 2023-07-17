Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu'ndan karma eğitim açıklaması!

Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanı Doç. Dr. Bilal Okudan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "kız okulu" açıklamasından sonra yaşanan tartışmaları değerlendirdi. Okudan, "Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında anti-demokratik bir uygulama olan karma eğitim dayatmasından vazgeçilmeli, öğrenciye ve veliye seçme hakkı tanınmalıdır" dedi.

Batı'nın karma eğitim modelinden vazgeçtiğine dikkat çeken Okudan, "Bugün eğitim bilimleri alanında hemen her ülke tarafından izlenerek uygulamaları transfer edilen ABD’de 2006 yılında yapılan yasal düzenleme ile devlet okullarında tek cinsiyetli eğitime imkân verilmiştir. Ülkemizde eğitim bilimleri alanında çalışmalar üreten bilim insanları tarafında eğitim alanında yayımlanan güncel çalışmalarda ABD’de yapılan çalışma ve uygulamalar referans alınmasına karşın belli bir kısım tarafından eğitim hakkı olarak görülen bir alanın göz ardı edilmesi bilimsel bir yaklaşım olarak değil ideolojik saplantı olarak değerlendirilmektedir." dedi.

'Öğrenciye ve veliye seçme hakkı tanınmalı'

Doç. Dr. Bilal Okudan sözlerine şöyle devam etti:

Milli Eğitim Bakanlığı resmi istatistiklerine göre açık öğretim hariç genel ortaöğretimdeki 2 milyon 713 bin öğrencinin yaklaşık yüzde 54’ü, mesleki ve teknik ortaöğretimdeki 1 milyon 743 bin öğrencinin yaklaşık yüzde 35’i ve Din öğretimi genel müdürlüğüne bağlı okullardaki 521 bin öğrencinin yaklaşık yüzde 56’sı kız öğrencidir. Bu bağlamda tüm branşlardaki okullarımızda yarıdan fazlasını kız çocukları oluşturmaktadır. Burada velilere seçme hakkı tanınmalıdır, isteyen veliye istediği okula gönderme serbestliği getirilmeli hiçbir dayatma olmamalıdır. Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında anti-demokratik bir uygulama olan karma eğitim dayatmasından vazgeçilmeli, öğrenciye ve veliye seçme hakkı tanınmalıdır.