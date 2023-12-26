Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Munyar oldu
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanlığına Vahap Munyar seçildi.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanlığına Vahap Munyar seçildi.
TGC'den yapılan açıklamaya göre, cemiyetin Kurullar ve Komisyonlar Değerlendirme Toplantısı, yönetim kurulu ve komisyon üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Toplantıda, 2013-2023 yılları arasında TGC Yönetim Kurulu'nda başkan olarak görev yapan Turgay Olcayto, İstanbul'dan taşınma kararı aldığı için istifa dilekçesini sunarak, 6 Ocak 2024 itibarıyla görevini bırakacağını açıkladı.
Kurulun yeniden görev dağılımının yaptığı toplantıda, daha önce başkanvekili olarak görev yapan Vahap Munyar başkanlık görevine seçildi.
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