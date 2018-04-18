"Türkiye, futbolcular için avantajlı bir ülke"

Galatasaray ile alacakları nedeniyle davalık olan Dany, şu anda maaş problemi yaşamadığını ve "Gomis, Belhanda, Kameni gibi" oyuncuların maaşlarında problem olmayacağını belirtti.



2010 yılından bu yana ülkemizde birçok farklı takımda forma giyen Dany, Türkiye'deki futbol seviyesini, vergilerin faydalarını, ekonomik durumları değerlendirdi.



32 yaşındaki tecrübeli oyuncu Türkiye kariyerinin ilk günleriyle ilgili 'Türkiye'ye ilk geldiğinde çok fazla bilgi sahibi miydin?' soruyu ''Çok fazla değil. Elbette Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi biliyordum ama bu kadar. Toulouse'da bana güvenin kalmadığını anladığımda Gaziantepspor'dan teklif aldım. Çok fazla teklif de yoktu. En somut teklif onlardan geldi. O dönem eşim de hamileydi. Fazla zamanım yoktu. Ben de gelmeyi kabul ettim'' sözleriyle yanıtladı.



Türkiye'deki ilk izlenimlerini anlatan Dany ''Uyum sağlamak biraz zaman aldı. Geldiğimde takımda tek Fransızca konuşan bendim. Diğer oyuncularla İngilizce anlaştık. Zamanla bir fikir sahibi olmaya başladım. Neden insanların daha fazla kariyerinin sonuna gelmiş, para kazanmak isteyen oyuncuların burayı tercih ettiğini söylediğini anlamıyordum. Burada Quaresma, Niang, Alex, Hugo Almeida gibi önemli yapancılar vardı. Türklerin futbol için çıldırdığını anladım. Kısa sürede futbolun üzerinizde yarattığı baskıyı hissediyorsunuz'' ifadelerini kulandı.



''DROGBA, VAN PERSIE GİBİ OYUNCULAR GELİYORSA...''



'Kulüplerin genel durumu nasıl?' şeklindeki soruyu cevaplayan tecrübeli isim ''Kulüplerin genel olarak çok iyi yapıları var. Tabii İstanbul'daki üç büyük bu anlamda çok çok daha gelişmiş durumda. Üç büyüklerle diğer takımlar arasında bir ayrım var. Ama aslında bu Avrupa'nın her yerinde böyle. Bir ülke Van Persie, Drogba, Gomis, Belhanda, Valbuena gibi oyuncuların ilgisini çekmeyi başarıyorsa bu sadece şans eseri olamaz. Bir gün Drogba maçlardaki gerilime ve maçlara olan ilgiye şaşırdığını itiraf etmişti. Benim için Süper Lig Avrupa'nın en iyi 10 ligi arasında İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya'dan sonra geliyor'' şeklinde konuştu.



Dany, 'Türkiye'deki stadyumlarda olayların azaldığı görülüyor? Şiddet azaldı mı gerçekten?' şeklide sorulan soruya da ''Stadyumdaki atmosferler harika. Hele ki büyük bir maça çıkıyorsanız. İstanbul'daki derbiler inanılmaz. Ama bazı maçlardan sonra birkaç gün dışarıda dolaşmamak daha iyi olur. Baskıyı hissediyorsunuz. Artık stadyumların çevresi çok daha güvenli. Bazen eşinizle, çocuklarınızla sokakta yürürken, karşıdan bir anda 4-5 çocuk üzerinize gelebiliyor. Çoğu zaman 'Onlar iyi çocuklar, kötü bir niyetleri yok' diye düşünüyorsunuz'' yanıtını verdi.



''GOMIS, VALBUENA GİBİ BİR OYUNCUYSANIZ GARANTİ''



Muhabirin 'Türk kulüpleri finansal olarak kötü bir şöhrete sahip. Maaşların geç ödendiği söyleniyor' sözleri üzerine Dany, ''Zaman zaman bu tip sorunlar olabiliyor. Ama çok nadiren. Gomis, Belhanda, Kameni gibi bir oyuncuysanız paranızı zamanında alacağınız garantidir. Çünkü bu tip isimlere zamanında ödeme yapmazsanız bu ortaya çıkar ve daha sonra gelecek yabancılar için kötü bir izlenim olur. Ben de bazen ödemelerimi geç almıştım ancak bugün için öyle bir durum yok''ifadelerini kullandı.



''FUTBOLCULAR İÇİN TÜRKİYE'DE VERGİLER BİR AVANTAJ...''



Dany, vergiler konusunda da bir itiraf yaparken 'Finansal olarak Türkiye ilgi çekici bir ülke mi?' sorusuna ''Elbette, futbolcu için vergiler konusunda Türkiye'nin avantajları var'' dedi.



Türkiye'de yaşanan siyasal durumların ve geçtiğimiz senelerde yaşanan saldırıların sorulması üzerine Dany, ''Elbette bu tip olaylar bazı endişelere neden oluyor. Dünyanın her yerinde böyle. Bu tip şeyler futbolcuların gelmesini engeller mi bilmiyorum ama ben böyle düşünmüyorum. Yabancı oyuncular adına konuşmam gerekirse ben bir tedirginlik hissetmiyorum. Burada da normal bir yaşam var. Kendimi tehlikede ya da risk altında görmüyorum'' cevabını verdi.