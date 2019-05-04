Türkiye Futbol Federasyonundan şehitler için taziye mesajı





İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu, Suriye'nin Azez Bölgesi'nde YPG/PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ve Hakkari'deki bir üs bölgesine Irak'ın kuzeyinden yapılan havan atışları sonucunda şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Federasyonun resmi sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Hakkari sınır bölgesinde ve Suriye'nin Azez bölgesinde teröristlerin hain saldırıları sonucu kahraman askerlerimizin şehit olduğunu, bazı askerlerimizin de yaralandığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; Aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz."