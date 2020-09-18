Türkiye-Fransa geriliminde bomba itiraf

Avrupalı bir diplomat, Reuters'a dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Avrupalı diplomat, Türkiye-Fransa geriliminde NATO'nun, askeri ve stratejik konumu dolayısıyla Türkiye'yi karşısına almak istemediğini söyledi.

NATO'nun, Doğu Akdeniz'de Haziran'da Türkiye ve Fransa arasında yaşanan gerginliği ile ilgili raporunun tamamlandığı fakat "hassas" olduğu gerekçesi ile kamuoyuyla paylaşılmayacağı ifade edildi.

Konuya ilişkin Reuters'a konuşan bir Avrupalı diplomat, NATO'nun Türkiye'nin askeri gücü ve stratejik konumu sebebi ile Ankara'yı karşısına almak istemediğini söyledi.

Reuters haber ajansına konuşan diplomatlar, iki ülke arasındaki tartışmanın soruşturma ile çözülmesinin çok mümkün olmadığını söyledi. Fransa'nın Doğu Akdeniz'deki doğal gaz sondajı geriliminde Yunanistan'ın yanında yer alıp Türkiye'yi karşısına alması üzerine Paris ile Ankara arasındaki ilişkiler de gerilmişti. 10 Haziran'da da gerilim askeri boyuta taşındı.

NATO'nun SEA Guardian misyonu kapsamında Akdeniz'de görev yapan Fransız fırkateyni Courbet, Libya'ya uygulanan BM silah ambargosunu deldiğinden şüphelenilen Tanzanya bandıralı bir gemiyi denetlemek istedi. Fransa, gemiye eşlik eden Türk savaş gemilerinin ani manevralarla agresif bir şekilde Courbet'ye yönelerek üç kez radar kilitlediğini ve fırkateynin denetleme yapmasına izin verilmediğini iddia etti.

Fransa, bu olay üzerine Türkiye'yi NATO'ya şikayet etmiş ve olayın ittifak içinde gündeme getirilmesini istemişti. Türkiye de Fransa'nın Birleşmiş Millletler'in Libya ambargosunun delindiği iddialarını reddetmişti.

NATO, Türkiye'yi karşısına almak istemiyor

Reuters haber ajansına konuşan bir NATO yetkilisi, ittifakın raporunun tamamlandığını söyledi ama raporla ilgili başka yorum yapmayı reddetti.

Bir diğer Avrupalı diplomat da, Türkiye'nin askeri gücü ve stratejik konumu nedeniyle NATO'nun Ankara'yı karşısına almak istemediğini bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, olayın nasıl geliştiğinin irdelendiği bir teknik inceleme için talimat vermişti.

Yapılan incelemede hazırlanan raporda, Türkiye'nin savaş gemilerinin Fransa'nın savaş gemisini üzerine radarını kilitleyerek tacizde bulunduğuna, Fransız iddialarına destek olan bir ifadenin bulunmamasının Fransa'yı kızdırdığı belirtiliyordu.

Fransa, NATO'ya bir mektup yollamış ve Akdeniz'de süren Sea Guardian misyonundan geçici olarak çekildiğini duyurmuştu.

Diplomatik kaynaklar, yaşanan gelişmeyi, Türkiye-Fransa çekişmesinde, Türkiye'nin ilk raundu kazandığı şeklinde değerlendirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki karşılıklı atışmalar da sürüyor.

Macron, Erdoğan hükümetinin bölgedeki tavrının 'kabul edilemez' olduğunu ileri sürüp skandal açıklamalara imza atarken, Başkan Erdoğan ise Macron'a "Şahsımla daha çok sıkıntın olacak", "kifayetsiz muhteris" ifadeleri ile karşılık vermişti.

Reuters'a konuşan üst düzey bir NATO yetkilisi, bu müzakerelerin sonucunun olup olmayacağının belirsiz olduğunu, Fransa, Türkiye ya da Yunanistan'dan gelen her bir sözün müttefiklerin pozisyonlarından geri adım atmasını zorlaştırdığını söyledi.

Türkiye ve NATO arasında olan fikir ayrılıkları yeni değil. Geçtiğimiz yıl da Türkiye, ittifakın Suriye'nin kuzeyinde yapılan operasyonlara siyasi destek vermediği müddetçe Baltık ülkeleri ve Polonya için tasarlanan savunma planına destek olmayacağını kaydetmişti.

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi de NATO ve Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerin gerilmesinde rol oynadı.