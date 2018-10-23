Türkiye Finans’tan “Dert Çözen Finansman”

Türkiye Finans, müşterilerinin zaruri ihtiyaçlarını karşılamak üzere Dert Çözen Finansman desteği sunuyor. Müşteriler, bu çözümü eğitimden sağlık harcamalarına, tadilat giderlerinden evlilik masraflarına kadar tüm ihtiyaçlarına finansman desteği sağlamak amacıyla kullanabiliyor. Katılım bankacılığı prensiplerinden ödün vermeden geliştirilen bu yeni ürün, ihtiyaçların vakit kaybetmeden tamamlanmasına yardımcı oluyor. İhtiyaç finansmanı ürünü olan Dert Çözen Finansman desteğinden yararlanabilmek için en yakın Türkiye Finans şubesine giderek başvuru yapılabiliyor veya “ÇÖZÜM” yazıp bir boşluk bırakarak TC Kimlik Numarası 2310’a mesaj gönderilebiliyor.