Türkiye Finans’ta yeni yönetim kurulu üyeleri seçildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Finans’ın gerçekleştirilen 29. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yeni yönetim kurulu üyeleri belirlendi.

Türkiye Finans Katılım Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, katılım bankasının 29. Olağan Genel Kurul toplantısı İstanbul Ümraniye Genel Müdürlük Binası’nda gerçekleşti.

Yapılan Genel Kurul’da, 2019 yılı sonuçları değerlendirilirken yönetim kurulu üyeliklerine yönelik değişiklik teklifleri de kabul edildi. Buna göre, 7 kişiden oluşan yönetim kurulundaki üyelerden 2’si ayrılırken, 2 yeni üye seçildi.

Mevcut üyelerden Majed Hamdan Alghamdi, Eren Güra, Meriç Uluşahin, Müge Öner ve Genel Müdür Vekili Süleyman Murat Akşam görevlerine devam etti.

Wael Abdulaziz Raies ile Lama Ahmad Ghazzaoui ise yeni yönetim kurulu üyesi seçildi.



Wael Abdulaziz Raies, 2002 yılından itibaren The National Commercial Bank’ta (NCB) çeşitli kademelerde görev alan ve 10.10.2016-21.02.2020 tarihlerinde Türkiye Finans Genel Müdürü olarak görev yapmıştı.

2003 yılından itibaren NCB’de görev alarak başarılı kadın yöneticiler arasında bulunan Lama Ahmad Ghazzaoui ise NCB Mali İşler Başkanı ve Finans’tan Sorumlu Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

Ayrıca, Ghazzaoui, 11.03.2014-31.03.2017 tarihlerinde Türkiye Finans Katılım Bankası’nda Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi de olmuştu.



