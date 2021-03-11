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Ekonomi Türkiye Finans yapay zeka ile riskleri azalttı
Ekonomi

Türkiye Finans yapay zeka ile riskleri azalttı

Türkiye Finans, müşterilerinin finansman kararlarını sağlıklı ve yönetilebilir şekilde alabilmelerini sağlamak amacıyla makine öğrenmesi algoritmaları ile geliştirilen yapay zeka destekli yeni bir sistem devreye aldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 17:02:00 -
Türkiye Finans yapay zeka ile riskleri azalttı

Sistem, bireysel müşterilerin gelirlerini, somut veriler üzerinden en doğru şekilde tahminleyerek finansman taleplerinde onlara en uygun limitlerin belirlenmesinde destek oluyor. Yapay zeka teknolojilerinden yararlanılarak yenilenen sistem sayesinde Türkiye Finans’a gelen bireysel finansman taleplerindeki onay oranı yüzde 19 oranında artış gösterirken, sorunlu finansman riski yüzde 17 azaldı. Türkiye Finans Krediler Grubu Genel Müdür Yardımcısı Emre Ertürk, “Türkiye Finans olarak ülke ekonomisine sağladığımız katkı ve finansman desteğini sağlıklı bir şekilde büyütmek için bankamızın ve müşterilerimizin finansal sağlıklarını korumayı önceliğimize alıyoruz. Bireysel müşterilerimiz için baştan sona yenilediğimiz gelir tahminleme ve finansman karar modelimiz ile her müşteri profiline uygun finansman tanımlamasını kolaylıkla yaparak mevcut müşterilerimizi riskten koruyabiliyoruz. Bu kapsamda beklenen sorunlu finansman riskini yüzde 17 azaltmayı başardık. Yapay zeka tabanlı makine öğrenmesi desteği ile yapılan bu tahminleme ile hem müşterilerimiz için gelirleriyle uyumlu finansman tutarını belirliyor hem de finansman süreçlerinin çok daha hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlıyoruz. Onaylanan tüketici kredi oranını da yüzde 19 arttırmamız da bunun bir yansıması. Yapay zeka teknolojilerini iş süreçlerimize etkin bir şekilde entegre etmeye devam ederek iş süreçlerimizi daha da hızlandırmayı ve müşteri deneyimini mükemmelleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

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