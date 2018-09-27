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Türkiye Finans 300 şubeye ulaştı

Katılım bankası Türkiye Finans, bu yılın 8 ayında 13 yeni şube açarak ülke genelinde 300 şubeye ulaştı.

27 Eylül 2018 Perşembe 09:31
Türkiye Finans 300 şubeye ulaştı

Bankanın yeni şubeleri İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Gaziantep, Bursa, Balıkesir, Ağrı ve Samsun’da yer alıyor.

Türkiye Finans yıl sonuna kadar 22 şube açmayı planlıyor. Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Necati Özdeniz, şubeleri, dağıtım ağının en önemli kanallarından biri olarak gördüklerini belirtti.

Yeni şubeler ile daha fazla noktada müşterilere hizmet vereceklerini kaydeden Özdeniz,“Yurt içinde portföy kalitemizden ödün vermeden pazar payımızı artırmayı, inovatif ürün ve hizmetlerle, iyi yetişmiş insan kaynağımızla ve açacağımız yeni şubeler ile mükemmel müşteri deneyimi sağlayarak hedeflerimize ulaşmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 09:31
  1. Samsun
  2. Kocaeli
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Mersin
  6. Gaziantep
  7. Diyarbakır
  8. Bursa
  9. Balıkesir
  10. Ağrı
  11. türkiye finans

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