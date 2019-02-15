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Türkiye, EYOF 2019'u iki madalyayla tamamladı

Kısa mesafe buz pateninde bir gümüş, bir bronz madalya kazanan Furkan Akar, EYOF 2019'da Türkiye adına madalya kazanan tek sporcu oldu

15 Şubat 2019 Cuma 17:26
Türkiye, EYOF 2019'u iki madalyayla tamamladı

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'in Saraybosna ve Doğu Saraybosna şehirlerinde düzenlenen 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'ni (EYOF 2019) Türkiye iki madalyayla tamamladı.

Türk sporcular, organizasyonun son gününde biatlon, kayaklı koşu ve kısa mesafe sürat pateni dallarında mücadele etti. Biatlon karışık bayrak yarışında 19'uncu olan Türk sporcular, kayaklı koşu bayrak yarışını da 19'uncu sırada bitirdi.

Kısa mesafe buz pateni 1000 metrede yarışan Türk sporculardan Furkan Akar ile Muhammed Emir Han ise yarı finalde elendi.

Daha önce kısa mesafe buz pateni 1500 metrede bronz, 500 metrede ise gümüş madalya kazanan milli sporcu Furkan Akar, EYOF 2019'da madalya kazanan tek Türk sporcu oldu.


- Türkiye 3 federasyonla katıldı


Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Yönetim Kurulu Üyesi Perviz Aran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, EYOF 2019'a buz pateni, curling ve kayak olmak üzere üç federasyonla katıldıklarını söyledi.

Organizasyonda yarışan milli sporcuların genel olarak başarılı olduklarını kaydeden Aran, "Türkiye'de kış sporları yaz sporları kadar çok gelişmiş spor oyunları değil. Buna rağmen burada göğsümüzü kabartan bir sporcumuz oldu. Furkan Akar, 500 ve 1500 metrede madalyalar kazandı." dedi.

Aran, Erzurum'da düzenlenen EYOF 2017 ile kıyaslandığı Türk sporcuların bazı branşlarda başarılı sayılabilecek sonuçlar aldığını belirterek, Bosna Hersek'teki organizasyonun son derece dostane olduğunu ifade etti.


- Sporcular ümit verdi


Kafile başkanı Yusuf Erdem Doğan ise 46 ülkeden genç sporcuların katıldığı EYOF 2019'un bu sporcular için önemli olduğunu belirterek, "Sporcularımızdan bazıları biraz daha sivrildi. Geleceğe yönelik biraz daha ümit verdi." yorumunda bulundu.

Özellikle Furkan Akar ve Muhammed Emir Han'ın başarılı performans sergilediğine işaret eden Doğan, "Bu kazanılan iki madalya, kış EYOF'ları tarihinde ev sahibi olmadığımız organizasyonda kazandığımız ilk madalyalarımız oldu." ifadelerini kullandı.

EYOF gibi organizasyonların amacının olimpiyatlara sporcular yetiştirmek olduğunu kaydeden Doğan, "Kış sporlarında katetmemiz gereken önemli bir yol var. Daha çok efor sarf etmemiz, antrenörlerimize daha çok yatırım yapmamız ve daha çok sporcunun bu sporlara katılımını sağlamamız gerek" değerlendirmesinde bulundu.

EYOF 2019, bu akşam Doğu Saraybosna'da düzenlenecek kapanış töreni ile sona erecek.

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 17:26
  1. Bosna Hersek
  2. EYOF 2019
  3. türkiye

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