Türkiye Eurofighter savaş uçaklarını almaya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 12-13 Haziran'da İspanya'yı ziyaret edecek , 14 Haziran'da da G7 liderler zirvesine ev sahipliği yapacak İtalya'ya gidecek.

Bari'de düzenlenecek G7 zirvesine ABD Başkanı Joe Biden, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa Başbakanı Emmanuel Macron, Japonya, Fumio Kishida, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen'de katılacak.

Papa Francis ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky'nin yanı sıra Güney Afrika, Brezilya, Arjantin, Hindistan, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri liderlerinin de Bari'de olması bekleniyor.

Sanchez ile görüşme

Zirve öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 ve 13 Haziran tarihlerinde Madrid'de İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüşecek. Filistin davasının yanında yer alan İspanya'ya teşekkürlerini sunacak olan Erdoğan, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davaya taraf olma kararını yineleceğini düşünülüyor.

Erdoğan-Sanchez zirvesinin gündeminde Filistin meselesinin yanı sıra ikili ve bölgesel ilişkiler de yer alırken, Ankara Madrid'in İspanya'nın Türkiye'nin AB yoluna desteğini bir kez daha ifade etmesini bekliyor.

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Ekonomi, ikili ticaret, yatırım, turizm, ulaştırma ve savunma sanayii ele alınacak konular arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz yıl iki ülke arasındaki ticaret hacmi 20 milyar dolara yaklaştı. İspanya, Türkiye'ye yabancı yatırım yapan beşinci ülke konumunda.

Eurofighter hamlesi

Ankara, İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya'nın katılımıyla oluşan bir Avrupa konsorsiyumu tarafından üretilen beşinci nesil Eurofighter savaş uçaklarının satın alınması konusunda Tayyip Erdoğan'ın İspanya ve İtalya'daki temaslarına özel önem veriyor .

Uçağın üçüncü ülkelere satışı için bu ülkelerin dördünün de onayı gerekiyor. Savaş uçaklarının Türkiye'ye satışına İspanya, İtalya ve İngiltere yeşil ışık verirken, Almanya buna engel oluyor.