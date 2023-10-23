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Dünya Türkiye ermenisi Sevan Nişanyan: Müslüman ülkeler İsrail'e karşı ciddi adımlar atmazlarsa, rejimler tehlikeye girebilir. Çünkü insanların sabrı taştı!
Dünya

Türkiye ermenisi Sevan Nişanyan: Müslüman ülkeler İsrail'e karşı ciddi adımlar atmazlarsa, rejimler tehlikeye girebilir. Çünkü insanların sabrı taştı!

Yeniakit Publisher
2023-10-23 13:34:00 -
Türkiye ermenisi Sevan Nişanyan: Müslüman ülkeler İsrail'e karşı ciddi adımlar atmazlarsa, rejimler tehlikeye girebilir. Çünkü insanların sabrı taştı!

Ermeni Yazar Sevan Nişanyan Şahsi youtube kanalında yayınladığı videoda İsrail'in Filistin'e yönelik operasyonlarına/katliamalrına değindi. Nişanyan çok çarpıcı tespitlerde bulundu.

Ermeni Yazar Sevan Nişanyan Şahsi youtube kanalında yayınladığı videoda İsrail'in Filistin'e yönelik operasyonlarına/katliamalrına değindi. Nişanyan çok çarpıcı tespitlerde bulundu.

Sevan Nişanyan 'Müslüman ülkeler İsrail'e karşı ciddi adımlar atmazlarsa, rejimler tehlikeye girebilir. Çünkü insanların sabrı taştı!' ifadelerine yer verdi. İsrail-Filistin çekişmesinin çok kötü bi yere doğru gittiğini belirten Nişanyan, kınamalarla kırı sıkı açıklamalarla müslüman hükümetlerin rejimlerin bir eyere varamayacağını ve vatandaşlarını tatmin edemediğini ve müslümanlarda büyük bir öfke patlaması olduğunu olası İsrail-Filistin savaşında Filistin'den yana tavır alıp savaşta yer edinmeyecek müslüman hükümetlerin halk ayaklanmasıyla devrileceğini ima etti.

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