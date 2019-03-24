Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası - İzmir'in Urla ilçesindeki şampiyonanın ilk ayak yarışlarında dereceye girenler belli oldu



İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde Burak Özel ile Özgürcan Özmen adına yapılan 2019 Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın ilk ayak mücadelelerinde dereceye girenler belli oldu. Urla Cumhuriyet Meydanı'nda dünkü magazin startı ile başlayan organizasyonda sporcular bugün Yağcılar Köyü Narlıbahçe mevkisindeki Titus Feronia Yarış Parkuru'nda mücadele etti. Enduroda 118, ATV'de 12 sporcunun katıldığı yarışlarda Enduro GP genel klasmanda ilk 3 sıra Gökhan Kart, Bayram Uysal ve İbrahim Ercansungur'dan oluştu. ATV GP genel klasmanda ise Ahmet Özgül birinci, Murat Yatgın ikinci, Kasım Yatgın ise üçüncülüğü elde etti. Organizasyonda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

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