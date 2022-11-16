Türkiye en fazla turist gelen ülkeler arasında! En çok turist alan ülkeler 2022

Uluslararası araştırma şirketi ForwarsKeys 2022'de 2019 turist rakamlarına en fazla yaklaşan ülkeleri açıkladı.

En çok turist alan ülkeler 2022

Türkiye ikinci sırada

Listenin ilk sırasında 2019 rakamlarının yüzde 5 üzerine çıkan Dominik Cumhuriyeti yer alırken, onu 2019 rakamlarını yakalayan Türkiye, Kosta Rika ve Meksika takip etti.

2019'un yüzde 95'ine ulaşan Jamaika ve Pakistan'ın takip ettiği listenin 7. sırasında 2019'un yüzde 92'sine ulaşan Bangladeş yer aldı.

Listenin sekizinci sırasında 2019'un yüzde 88'ine ulaşan Yunanistan, 9. sırada yüzde 85'ine ulaşan Mısır, 10. sırada yüzde 84'üne ulaşan Portekiz ve 11. sırada da yüzde 83'üne ulaşan Birleşik Arap Emirlikleri bulunuyor.

Bu ülkeleri yüzde 81'e ulaşan Kolombiya, yüzde 25'e ulaşan Katar, yüzde 76'ya ulaşan İspanya takip ediyor.

Raporda yer alan bilgilere göre Brezilya ve Danimarka 2019'un yüzde 66'sına ulaşırken; İsviçre yüzde 65, İsveç ise yüzde 63'te kaldı.

Dünyada en çok turist Çeken şehirler

Bangkok. Tayland'ın başkenti Bangkok, dünyanın en çok turist çeken şehirleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.

İstanbul. (Türkiye illeri turizm sıralaması ise 2022’de rekor kırarak bir önceki yıla göre beş buçuk kat arttı.)

Londra.

Paris.

Dubai.

Roma.

New York.

Hong Kong.

Türkiye ye gelen Yıllık turist sayısı

Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre, 2021 Ocak-Eylül döneminde Türkiye’ye 115 bin 256 İsrailli gelirken, bu sayı 2022’nin aynı döneminde beş kattan fazla artarak 631 bin 669’a çıktı.

2007-2021 yılları arasında Türkiye’ye en fazla İsrailli turist 2019’da geldi. 2019’da 569 bin 368 İsrailli Türkiye’yi ziyaret etti.