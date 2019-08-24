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Türkiye Emine Bulut'a kahrolurken İslam düşmanları kin kustu! Bakın veriler ne diyor

Türkiye Emine Bulut cinayeti ile kahrolurken bazı İslam düşmanı çevreler kinlerini kusmaya başladı. Yılmaz Erdoğan'ın yardakçısı'Oyuncu' Bülent Emrah Parlak, paylaştığı tweet ile kadın cinayetlerinde 'dincilik' diye tanımladığı İslam'ı ile 'sağcılığın' suçlu olduğunu ifade etti. Oysa ki Jandarma Genel Komutanlığı tarafından paylaşılan bilimsel verilere göre işlenen suçların büyük bir bölümü "alkol ve madde Kullanımı" ile doğrudan ilgili.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 21:59
Türkiye Emine Bulut'a kahrolurken İslam düşmanları kin kustu! Bakın veriler ne diyor

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Türkiye, boşandığı eşi tarafından çocuğunun gözleri önünde vahşice katledilen Emine Bulut'a kahrolurken, İslam düşmanı bazı çevreler yine dinimizden duydukları rahatsızlığı kusmaya başladı. 

Yılmaz Erdoğan'ın yardakçısı, Dilipak'ın Tweet'ini hazmedemedi

Akit Gazetesi Yazarı Abdurrahman Dilipak, paylaştığı Tweet ile kadın cinayetlerini bir kişiye yüklemek yerine daha geniş kapsamlı düşünerek değerlendirmemiz gerektiğini ifade etmiş ve şunları söylemişti:

"Son Kadın cinayetini gözümüze çok yaklaştırırsak arkasındaki ormanı göremeyiz.Hepimiz suçluyuz. Bu cinayet bireysel değil.Mevcut aile okul toplum hep birlikte sorumluyuz. Tek başına eski kocayı suçlamak gerçeğin bütününü görmemize engel.Din ahlak akıl gelenek aile terbiyesi hepsi."

Abdurrahman Dilipak'ın Tweet'ine cevap veren 'oyuncu' Bülent Emrah Parlak ise kadın cinayetlerine ilişkin şu küstah ifadeleri kullandı: 

"Hayır efendim hepimiz suçlu değiliz,yıllardır insanımızı bilimsel eğitimden,sanattan uzak tutmak için elinden geleni yapan, toplumu gerici, çağ dışı yönelimlere mahkum eden, cahilleştirip emperyalizme köle yapmaya çalışan hepinizin desteklediği dincilik ve sağcılık suçlu!"

Emine Bulut'un vahşice katledilmesinden sonra kamuoyu kadın cinayetlerine yoğunlaşırken, konuya ilişkin bir paylaşımda İnsani Yardım Vakfı (İHH) Mütevelli Heyeti Üyesi Osman Atalay'dan geldi. Atalay'ın paylaştığı bilimsel verilere göre birçok suçun işlenme sebebi doğrudan alkol ve uyuşturucu madde kullanımı ile ilgili:

"Türkiye de;
Cinayetlerin   %60’ı, 
Saldırıların     %40’ı,
Tecavüzlerin   %33’ü  
Alkol ve uyuşturucu-madde kullanımı ile ilgili olduğunu unutmayalım."

Öte yandan Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaştığı bilimsel verilere göre de alkol ve uyuşturucu gibi madde bağımlılıkları, bağımlı kişilerde kontrolünü kaybetmesine sebep oluyor. Jandarma tarafından 'Narkotik Suçlar' başlığı ile paylaşılan yazının ilgili kısmı şu şekilde:

Madde kullanan kişi kendini kontrol altında tutamaz

"Maddeye karşı gösterilecek irade kullanmak ya da kullanmamakla ilgilidir. Kullandıktan sonra merkezi sinir sistemi bozulduğu için insanın sağlıklı hareketlerde bulunması zaten beklenemez. Maddenin etkisindeyken kendisi dahil, etrafına zararlı bir insan haline gelebilir."

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 21:59
  1. Ankara
  2. Bülent Emrah Parlak
  3. Abdurrahman Dilipak
  4. Emine Bulut
  5. Jandarma Genel Komutanlığı
  6. Narkotik Suçlar
  7. Osman Atalay

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