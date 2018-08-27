THY - Adıyaman
0553 313 94 23

Türkiye ekonomisini çökertmek isteyen tetikçiler kim?

ABD’nin Papaz Brunson’u bahane ederek Türkiye’ye ekonomi üzerinden savaş açtı. ABD Başkanı Trump’ı kullanarak, Türkiye’ye diz çöktürmek isteyen küresel güçlerin varlığı herkesçe malum. ‘Bir Ekonomik Tetikçi’nin İtirafları’ kitabının yazarı ekonomist John Perkins, "Türkiye’nin hedef alan ekonomik tetikçilerin olduğunu söyledi. Peki John Perkins kimdir?

27 Ağustos 2018 Pazartesi 12:07
Türkiye ekonomisini çökertmek isteyen tetikçiler kim?

ABD’nin Papaz Brunson’u bahane ederek Türkiye’ye ekonomi üzerinden savaş açtı. ABD Başkanı Trump’ı kullanarak, Türkiye’ye diz çöktürmek isteyen küresel güçlerin varlığı herkesçe malum. ‘Bir Ekonomik Tetikçi’nin İtirafları’ kitabının yazarı ekonomist John Perkins, "Türkiye’nin hedef alan ekonomik tetikçilerin olduğunu söyledi. Peki John Perkins kimdir?

Son dönemde Türkiye’nin de içerisinde bulunduğu gelişen ekonomilerdeki gelişmeleri değerlendiren John Perkins, “Türkiye gibi gelişen ekonomileri hedef alan ekonomik tetikçilerin olduğu konusunda hiçbir şüphem yok. Bu günlerde, bu tetikçiler sadece ABD için değil birçok farklı hükümet için çalışıyor.” ifadesini kullandı.

IMF'DEN UZAR DURUN

John Perkins, son dönemde ABD yönetiminin Türkiye üzerinde ekonomik baskı oluşturmaya çalışmasına ilişkin olarak ise, “Türkiye’ye IMF’den (Uluslararası Para Fonu) uzak durmasını öneriyorum" önerisinde bulundu.Başta “Bir Ekonomik Tetikçi’nin İtirafları” kitabı olmak üzere yazdığı kitaplarla ekonomik tetikçilerin ülkelere nasıl operasyon düzenlediğini detaylı bir şekilde yıllardır anlattığını anımsatan Perkins, “Ben kitaplarımda ekonomik tetikçilerin nasıl çalıştığını detaylı bir şekilde anlattım. Gelişmekte olan ekonomilerin borç yüküne karşı güçlü durması gerekiyor. İzlanda, Arjantin ve Ekvador bize bu konuda (ekonomik tetikçilerin nasıl çalıştığına dair) örnek sunuyor. Benim tavsiyem şu, gelişen ekonomiler bir araya gelerek kendilerine adaletsiz şekilde, yolsuzlukla verilen borçları ödemeyi reddetmeli.” dedi.

TÜRKİYE'Yİ ÇÖKERTMEK İSTEYEN TETİKÇİLER

Perkins sözlerine şöyle devam etti: “Bugün ekonomik tetikçiler benim zamanımdan daha etkili durumdalar. Ben işi girdiğimde (ekonomik tetikçilik) görece jenerik bir işti. Biz daha fazla kar etmek istiyorduk, Amerikan şirketlerinin kaynakların kontrolünü ele geçirmesini sağlamaya çalışıyorduk. Bugün halen benim işim gibi işler mevcut. Buna ek olarak, her uluslararası şirketlerin, Walmart’tan Nike’a ve Exxon’a kadar, arada aklınıza gelen her şirketin kendi ekonomik tetikçi versiyonu vardır. Bunlar genelde ülkeye zarar veren fakat kendi çıkarlarına hizmet eden anlaşmalara varılması için çalışırlar. Dahası bugün, Rusya ve Çin dahil olmak üzere birçok diğer ülkeden de ekonomik tetikçi mevcut. Küreselleşme dünyada ekonomik tetikçiler için çok büyük fırsatlar sunuyor.” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 12:07
  1. John Perkins
  2. ımf
  3. abd

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Müslümanlara zulüm sürüyor! Çin dinsizlik belgesi imzalatıyor
    1. Müslümanlara zulüm sürüyor! Çin..
    2. Süleyman Soylu: Terör örgütünü bu kış..
    3. Trump'a büyük şok! Cenazesinde..
    4. Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1..
    5. Çay hırsızı güvenlik kamerasına..
    6. Amerika'nın Rusya'ya yeni..
    7. ‘’Ekonomik saldırıyı zamanında..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan 7 Eylül'de..
    9. 8 il ve KKTC'de FETÖ operasyonu: 15..
    10. İstanbul'a 3 yeni aday! Emniyet Müdürü..
    11. Düğünde halay çekme kavgası: 16 kişi..
    12. Adana'da sulama kanalına giren 10..
    13. 30 Ağustos'da bankalar devlet..
    14. BM'den Arakan kararı: Myanmar ordusu..
    15. Lüks otomobil satışları hız kesti
    16. 30 Ağustos'da 4 gün mü tatil?
    17. Derya Köroğlu: Sol düşünce..
    18. Altı ayda 270 milyon dolarlık kozmetik..
    19. 30 Ağustos hangi güne denk geliyor?
    20. Bingöl balı işaretleniyor
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    "1071, Anadolu'nun fethi hareketi değildir"
    "1071, Anadolu'nun fethi hareketi değildir"
    FETÖ'cü hainlerden alçak 'Ahmet Çakar' paylaşımı
    FETÖ'cü hainlerden alçak 'Ahmet Çakar' paylaşımı
    Eski CIA Başkanı’ndan flaş Türkiye sözleri
    Eski CIA Başkanı’ndan flaş Türkiye sözleri
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Keko Hikmet' ve ailesinin zorlu işi! 9 kuşaktır bunu yapıyorlar
    'Keko Hikmet' ve ailesinin zorlu işi! 9 kuşaktır bunu yapıyorlar
    Geri döndüler! Atatürk Havalimanı'nda büyük yoğunluk
    Geri döndüler! Atatürk Havalimanı'nda büyük yoğunluk