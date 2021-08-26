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Ekonomi Türkiye ekonomisi için rekor büyüme tahmini!
Ekonomi

Türkiye ekonomisi için rekor büyüme tahmini!

Türkiye ekonomisine yönelik ikinci çeyrekte yüzde 20'nin üzerinde rekor büyüme beklentisi geldi. Söz konusu beklenti anketlere de yansıdı. AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurt içi Hasıla'nın ikinci çeyrekte yüzde 21,8 büyümesini bekliyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 15:33:00 -
Türkiye ekonomisi için rekor büyüme tahmini!

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 1 Eylül Çarşamba günü açıklanacak 2021 yılı 2. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistler, yılın 2. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 21,8 büyümesini bekliyor.

Ankete katılan ekonomistlerin 2. çeyrek büyüme beklentileri, yüzde 19 ile yüzde 24 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2021 yılı GSYH beklentilerinin ortalaması ise yüzde 8,1 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2021 yılı büyüme beklentileri, yüzde 6,7 ile yüzde 9,5 aralığında oldu.

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