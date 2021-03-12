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Ekonomi Türkiye ekonomisi için kritik veri açıklandı!
Ekonomi

Türkiye ekonomisi için kritik veri açıklandı!

Sanayi üretim endeksi, ocakta aylık bazda yüzde 1, yıllık bazda yüzde 11,4 artış gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 10:15:00 -
Türkiye ekonomisi için kritik veri açıklandı!

TÜİK, ocak ayı sanayi üretim endekslerini açıkladı. Gelen son dakika haberine göre sanayi üretim endeksi ocakta bir önceki aya göre yüzde 1, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 11.4 yükseldi.

En hızlı yükseliş madencilikte

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ocakta madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15.4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 12.1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.1 azaldı.

Madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre ise yüzde 6.8 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.1 yükselirken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.6 düştü.

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