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Dünya Türkiye düşmanlığında yeni adım! BAE'den İncirlik Üssü hamlesi
Dünya

Türkiye düşmanlığında yeni adım! BAE'den İncirlik Üssü hamlesi

Birleşik Arap Emirlikleri Veliahtı Prensi Muhammed Bin Zayed, Adana'da bulunan İncirlik Üssü'nün BAE'ye taşınması için Pentagon ile görüşmelere başladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 16:23:00 -
Türkiye düşmanlığında yeni adım! BAE'den İncirlik Üssü hamlesi

Başta Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz meseleleri olmak üzere dünyadaki gelişmelerde hep Türkiye karşısında yer alan Birleşik Arap Emirlikleri'nden şaşırtmayan bir hamle daha geldi. Birleşik Arap Emirlikleri Veliahtı Prensi Muhammed Bin Zayed, İncirlik Üssü'nün BAE'ye taşınması için ABD ile görüşmelere başladıklarını söyledi.

Teklif sundu

BAE merkezli The New Khaleej haber sitesinin haberine göre, Bin Zayed İsrail'le yapılan normalleşme anlaşması sonrası Libya ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmelerin ardından İncirlik'teki ABD varlığının BAE'ye taşınması için Pentagon'a teklif sundu. Haber sitesi, Zayed'in bu hamlesinin ABD ile ilişkileri daha da güçlendirmek için yaptığını aktardı.

Bilindiği üzere ABD'li Wisconsin Senatörü Ron Johnson, ABD'nin İncirlik'teki askerlerini bir Yunan adasına taşımayı düşündüğünü söylemişti.

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Yorumlar

nd.

arap seviciler nerde acaba?
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Alī

Kivsanızbile gitmez bu amerikanyalılar
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