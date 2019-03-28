Türkiye düşmanları zillete bel bağladı

Resul Ekrem Şahan Ankara

CHP, HDP’nin Millet İttifakı’nda olduğunu her ne kadar gizlemeye çalışsa da her geçen gün, yeni deliller gün yüzüne çıkıyor. CHP ve İyi Parti’nin, örtülü ittifak yaptığı HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin Adana mitingine tam destek vermesini siyasetçiler Akit’e değerlendirdi.

AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru: “Bunların derdi seçim değil. Amaçları Cumhur ittifakına zarar vererek oylarını düşürmek. HDP’den ziyade Türkiye’ye zarar verebilecek unsur, terör örgütü gibi yapı varsa onlarla birlikte hareket ediyorlar. Türkiye düşmanları kol kola...”

Amaçları istikrarı bozmak

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer: “Türkiye’yi bölmek parçalamak isteyen dış güçler şimdi de yerel seçimlere bel bağlamış durumdalar. Seçimlerde büyük şehirlerden bir tanesinin kaybedilmesi halinde ortaya çıkacaklar. Mısır’da, Venezuela’da olduğu gibi ‘Bu hükümet meşru değildir’ diye tartışmalara başlayacaklar.”

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel: “Sezai Temelli’nin açıklamaları olmuştu. Aynı şekilde Adana’da da HDP mitingine CHP’li adayın seçim arabalarının bulunması da bu anlamda ittifakın bir göstergesi. Bu kirli ittifakı milletimiz çok net bir şekilde görüyor.”