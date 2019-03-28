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Türkiye düşmanları zillete bel bağladı

CHP, HDP’nin Millet İttifakı’nda olduğunu her ne kadar gizlemeye çalışsa da her geçen gün, yeni deliller gün yüzüne çıkıyor.

28 Mart 2019 Perşembe 12:33
Türkiye düşmanları zillete bel bağladı

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

CHP, HDP’nin Millet İttifakı’nda olduğunu her ne kadar gizlemeye çalışsa da her geçen gün, yeni deliller gün yüzüne çıkıyor. CHP ve İyi Parti’nin, örtülü ittifak yaptığı HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin Adana mitingine tam destek vermesini siyasetçiler Akit’e değerlendirdi.

AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru: “Bunların derdi seçim değil. Amaçları Cumhur ittifakına zarar vererek oylarını düşürmek. HDP’den ziyade Türkiye’ye zarar verebilecek unsur, terör örgütü gibi yapı varsa onlarla birlikte hareket ediyorlar. Türkiye düşmanları kol kola...

Amaçları istikrarı bozmak

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer: “Türkiye’yi bölmek parçalamak isteyen dış güçler şimdi de yerel seçimlere bel bağlamış durumdalar. Seçimlerde büyük şehirlerden bir tanesinin kaybedilmesi halinde ortaya çıkacaklar. Mısır’da, Venezuela’da olduğu gibi ‘Bu hükümet meşru değildir’ diye tartışmalara başlayacaklar.

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel: “Sezai Temelli’nin açıklamaları olmuştu. Aynı şekilde Adana’da da HDP mitingine CHP’li adayın seçim arabalarının bulunması da bu anlamda ittifakın bir göstergesi.  Bu kirli ittifakı milletimiz çok net bir şekilde görüyor.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 12:33
  1. Ankara
  2. CHP
  3. HDP
  4. Millet İttifakı
  5. İyi Parti
  6. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli
  7. Akit
  8. AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru
  9. Cumhur ittifakı
  10. AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer
  11. AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel

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