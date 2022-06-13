'Türkiye düşmanları da senin gibi konuşuyor arkadaş!'

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Gazeteci Fatih Uğurlu, muhalefetin Türkiye düşmanları ile aynı dili kullanmasına tepki gösterdi.

Uğurlu; sözde Ermeni soykırımına destek verenleri, Türkiye ile İran savaşırsa İran safında yer alacağını beyan edenleri, SİHA ve İHA'ları hedef alanları, Ermeni işgalinde Azerbaycan'a desteğimizi sorgulayanları, Libya'da ne işimiz olduğunu soranları, "Bakar mısınız, sanarsınız ki Biden, Macron konuşuyor." sözleri ile eleştirdi.

Uğurlu sözlerini şu dua ile tamamladı: Rabbim hepimize ekmeğini yediğimiz bu memlekete layıkıyla hizmet etme şerefini bahşetsin.