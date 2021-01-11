Türkiye dünyayı solladı

Onur Yılmaz

Çin’de başlayıp tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını pek çok sektörü derinden sarstı. Dünya genelinde otomotiv sektörü ciddi bir düşüş yaşarken geçtiğimiz yıl Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 61,3 artışla 772 bin 788 adetle kapattı. 2020 yılında gerçekleştirilen satışlarla sektör son 3 yılın en iyi başarısını yakalamış oldu.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında otomotiv geliyor. Salgının ilk dalgasında pek çok otomotiv fabrikası kapılarını geçici olarak kapattı. Tüm dünyada otomotiv sektörü ciddi bir düşüş yaşarken Türkiye’de genel durumun aksine rakamlar bir hayli arttı. 2020 yılında Türkiye’de pazar 61,3 oranında büyüdü. Özellikle kasım ayında satışlar adeta zirveye tırmandı. Ülkemizde araç satışlarının artmasının arkasında ise pandemi sebebiyle bireysel ulaşıma yönelme eğiliminin yaşanması gösteriliyor.

Otomobil satışları yüzde 57.6 arttı

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin verilerine göre (ODD), Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 61,3 büyüyerek 772 bin 788 seviyesinde gerçekleşti. Otomobil satışları, 2020 yılında geçen yıla göre yüzde 57,6 oranında artarak 610.109 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 77,2 artarak 162.679 adede ulaştı. 2020 Aralık ayı özelinde bakıldığında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 15,2, otomobil pazarı yüzde 14 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 19,8 büyüdü. Toplam pazardaki artış, Aralık 2019 ila Aralık 2020 kıyaslandığında yüzde 15,2 olarak belirlendi. Diğer yandan, otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık aralık ayı ortalama satışlarına göre yüzde 17,9 azaldı.

Pazarın 87.6'sını vergisi düşük araçlar oluşturdu

Otomobil pazarı segmentlere göre bakıldığında, pazarın yüzde 87,6’sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 384 bin 457 adetle yüzde 63, B segmenti otomobiller de 146 bin 821 adetle yüzde 24,1 pay aldı. Otomobil pazarı gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 44 pay ve 268.509 adetle yine sedan otomobiller oldu. Sedan otomobilleri, yüzde 29,8 pay ve 181.554 adet satış ile SUV, yüzde 23,2 pay ve 141.271 adet satış ile hatchback otomobiller takip etti.

436.208 adet otomatik araç satışı

Otomobil pazarı motor hacmine göre; geçen yıl 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 57,5 artarak yüzde 94,3 paya ulaşırken, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 21,1 artarak yüzde 1,7 pay ve 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 5,7 artarak yüzde 0,2 pay aldı. Hafif ticari araç pazarında ise gövde tipine göre değerlendirildiğinde, van gövde tipi yüzde 76,9 pay ve 125 bin 38 adetle en çok tercih edilen gövde tipi oldu. Kamyonet gövde tipi yüzde 11,5 pay ve 18 bin 708 adetle ikinci ve pickup gövde tipi de yüzde 6,7 pay ve 10 bin 972 adetle üçüncü sırada yer aldı. Otomatik şanzımanlı otomobiller; 436.208 adetle yüzde 71,5 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 173.901 adetle yüzde 28,5 pay aldı.