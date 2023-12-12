Türkiye dünyanın "ağzını tatlandırıyor"

Türkiye’nin şekerleme ve çikolatalı şekerleme ürünleri ihracatı 11 aylık dönemde 2 milyar dolara yaklaştı. 2022 yılının ocak-kasım döneminde 1 milyar 735 milyon dolar olan şekerleme ve çikolatalı şekerleme ürünleri ihracatı 2023 yılında yüzde 12 artış gösterdi ve 1 milyar 939 milyon dolara yükseldi.

815 milyon dolara çıktı

Türkiye’nin şekercilik mamulleri ihracatının 2022 yılının ocak – ekim döneminde 920 milyon dolar iken, 2023 yılının aynı döneminde yüzde 15,5’lik artışla 1 milyar 43 milyon dolara yükseldiğini belirten Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Muhammet Öztürk, çikolatalı şekerleme ürünleri ihracatında ise; ihracat rakamının 815 milyon dolardan 896 milyon dolara çıktığını dile getirdi.

En çok bu ülkelere satıldı

Çikolatalı şekerleme ürünlerinde en çok ihracat Irak, ABD ve İran’a oldu.

Türkiye’nin çikolatalı şekerleme ürünleri ihracatında ilk sırada 136 milyon dolarlık taleple Irak yer aldı. Irak’ı,59 milyon dolarlık ihracatla Amerika Birleşik Devletleri ve 52 milyon dolarla İran takip etti. Suudi Arabistan’a çikolatalı şekerleme ürünleri ihracatı yüzde 377’lik artışla 9 milyon dolardan 43,6 milyon dolara yükseldi. Türkiye’nin çikolatalı şekerleme ihraç ettiği ülke sayısı 184 oldu.

Şekercilik mamulleri ihracatında Amerika Birleşik Devletleri 195 milyon dolarlık performansla birinci ülke olurken, Türkiye, İngiltere’ye 96 milyon dolarlık, Irak’a 71 milyon dolarlık şekercilik ürünleri ihraç etti.

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