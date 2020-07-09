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Aktüel

''Türkiye dostu'' Genelkurmay Başkanı Türkiye'ye büyükelçi olarak atandı

"Türkiye dostu" olarak tanınan Senegal Genelkurmay Başkanı Cheikh Gueye, ülkesinin Ankara Büyükelçisi olarak atandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-09 10:18:00 -
''Türkiye dostu'' Genelkurmay Başkanı Türkiye'ye büyükelçi olarak atandı

Bakanlar Kurulunun basın açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Macky Sall, Gueye'yi, Moustapha Mbacke'nin yerine Senegal'in Ankara Büyükelçisi olarak atadı.

"Türkiye dostu" olarak tanınan Cheikh Gueye, başkent Dakar'daki Cap Manuel Kışlası'nda Yunus Emre Enstitüsüne bağlı Türkçe Eğitim Merkezi'nin açılışına da katılmıştı.

 

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