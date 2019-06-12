0553 313 94 23

Türkiye, Dörtlü Final’e yükseldi

2019 Avrupa Altın Ligi A Grubu’nda A Milli Erkek Voleybol Takımı Belçika’yı setlerde 3-1 yenerek gruptaki beş maçından da galip ayrılarak Dörtlü Final(e yükseldi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 19:26
Türkiye, Dörtlü Final’e yükseldi

2019 Avrupa Altın Ligi A Grubu’nda A Milli Erkek Voleybol Takımı Belçika’yı setlerde 3-1 yenerek gruptaki beş maçından da galip ayrılarak Dörtlü Final(e yükseldi.


Türkiye, gruptaki beşinci maçında Trabzon Beşirli Spor Kompleksi Çok Amaçlı Spor Salonu’nda Belçika’yı ağırladı. Milliler, rakibine karşı setlerde 3-1 üstünlük kurduğu maçın sonunda, bitime 1 hafta kala Dörtlü Finale kalmaya hak kazandı. Bu sonucun ardından, grupta oynadığı 5 maçını da namağlup tamamlayan ay-yıldızlılar, 16 Haziran’da Riga’da Letonya ile oynayacağı grubun son maçının da tamamlanmasıyla birlikte 21-22 Haziran tarihlerinde Estonya’nın başkenti Tallinn’de düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonunda mücadele edecek.




Trabzon seyircisine teşekkür


Milli Takıma büyük destek veren Trabzon seyircisine teşekkür eden Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, maç sonu açıklamalarda bulundu.


Üstündağ, yaşadıkları mutluluğu dile getirerek, "Tüm takımı tebrik ediyorum. Anadolu’da voleybol şenliği yaşıyoruz. Sivas’ta başlayan, Malatya ile devam eden ve bugün Trabzon’da muhteşem seyirci desteği vardı. Trabzon, gerçekten şu galibiyette önemli rol oynadı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.


Dörtlü Final grubuna kaldıkları için mutlu olduklarını da ifade eden Üstündağ, "Artık dört takım arasında Final-Four oynayacağız. Orada şampiyon olmak istiyoruz. İyi bir jenerasyon var, iyi mücadele ettiler. Hatasız oynamaya gayret ettiler. Oyuncuları kutluyorum, namağlup gidiyoruz. Biraz onun stresi vardı ama onu da sahaya yansıtmadılar, çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.




Salon: Beşirli Spor Kompleksi Çok Amaçlı


Hakemler: Paul Catalin Szabo Alexi (Romanya), Serdar Nişancıoğlu (Türkiye)


Türkiye: Çağatay Durmaz, Burutay Subaşı, Yasin Aydın, Arslan Ekşi, Adis Lagumdzija, Oğuzhan Karasu, (Burak Mert, Volkan Döne, Yiğit Gülmezoğlu, Metin Toy, Doğukan Ulu, Ertuğrul Gazi Metin, Oğulcan Yatgın)


Belçika: Kindt, Peters, Peeters, Depovere, Thys, Van De Velde (Stuer, Verstraete,Dumont, Hofmans, Van Hoyweghen, Vandeweyer, D’Heer)


Setler: 25-20, 23-25, 25-14, 25-16


Süre: 93 dakika (23, 27, 21, 22)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 19:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya’da muhalif gazeteciye destek yürüyüşü
    1. Rusya’da muhalif gazeteciye destek..
    2. Samsun'da hafif ticari araç ağaca..
    3. 23 Haziran öncesi AK Partili..
    4. CHP’li İmamoğlu Maltepe’de halkla..
    5. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "FETÖ..
    6. Yol kesip babayı öldüren, oğlu da..
    7. Ordu'daki dolu yağışı
    8. Meksika'da gazeteci cinayeti
    9. BUSMEK’in 14. yıl gururu
    10. Bahreyn çalıştayında BM'yi McGoldrick..
    11. GÜNCELLEME - Mersin merkezli DEAŞ..
    12. DEAŞ’ın toprağa gömülü 5 deposu bulundu
    13. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD'li..
    14. İsmet Yılmaz:“Yeni askerlik..
    15. BM'den Suudi Arabistan'daki havalimanı..
    16. Gürcistan'da Türk bilim kadınına fahri..
    17. Yüksekova’da 2 bin paket kaçak sigara..
    18. Yüksekova’da uyuşturucu madde ele..
    19. Voleybolda milli maçın ardından
    20. FETÖ'nün "VIP dinleme" davası
    21. Gülen'in iadesiyle ilgili flaş gelişme
    22. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi..
    23. Okçuluk Dünya Şampiyonası
    24. Etiyopya Başbakanı Ahmed'in Sudan'da..
    25. Samsun’da dolu yağışı
    26. Pendik’te hastanenin bodrumunu su bastı
    27. Maduro’ya dronlu suikast girişiminde..
    28. Bursa'da Ahşap Oyuncak Yarışması Ödül..
    29. "Ara buluculuk, siyasi çabalar olmadan..
    30. Türkiye, Dörtlü Final’e yükseldi
    Ünlü istihbaratçı “Gülen İntihar Etti” iddialarını yorumladı: FETÖ'de hırsızlık kavgası var
    Ünlü istihbaratçı “Gülen İntihar Etti” iddialarını yorumladı: FETÖ'de hırsızlık kavgası var
    Ve proje raydan çıktı
    Ve proje raydan çıktı
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...
    Türkiye'nin F-35'lerine sürpriz talip! "ABD bize satsın" diyorlar...
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    'Blöf yapmıyorum' dedi ve tüm dünyaya duyurdu: ABD daha önce benim gibi bir düşmanla karşılaşmadı
    'Blöf yapmıyorum' dedi ve tüm dünyaya duyurdu: ABD daha önce benim gibi bir düşmanla karşılaşmadı
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş