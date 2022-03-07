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Aktüel Türkiye dönem başkanlığını devraldı
Aktüel

Türkiye dönem başkanlığını devraldı

Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya Dışişleri Bakanları arasında gayrıresmi bir istişare ve eşgüdüm platformu olan MIKTA'nın çevrimiçi 20.Bakanlar Toplantısı gerçekleştirildi. Türkiye dönem başkanlığını Avustralya'dan devraldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 12:01:00 -
Türkiye dönem başkanlığını devraldı

YENİ AKİT  ANKARA

Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya Dışişleri Bakanları arasında gayrıresmi bir istişare ve eşgüdüm platformu olan MIKTA'nın çevrimiçi 20.Bakanlar Toplantısı gerçekleştirildi. Türkiye dönem başkanlığını Avustralya'dan devraldı.

MIKTA hayata geçirildiği 2013'den beri yılda iki veya üç kez toplanıyor.

MIKTA'ya dahil beş ülkenin tümü G20 üyesi olup, bu ülkeler çoğulcu sisteme sahip açık ekonomilerdir.

MIKTA'nın temel önceliği enerji, küresel sağlık, güvenlik alanlarından oluşuyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bugün yapılan toplantı sonrası dönem başkanlığının Türkiye tarafından devralındığını duyurarak şu mesajı paylaştı:

"MIKTA'nın çevrimiçi 20. Bakanlar Toplantısı'nda Dönem Başkanlığını Avustralya’dan devraldık. 
Önceliklerimiz küresel sağlık, etkin göç yönetimi ve gıda güvenliği.

Ukrayna’daki durumu da ele aldığımız toplantıda küresel barış ve istikrara katkımızı teyit ettik"

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