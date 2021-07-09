Türkiye dev projenin hazırlıklarını tamamladı

Geçtiğimiz yıl Eylül ayında başlayan ve 44 gün süren Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını yeniden ele geçirmesinin ardından gündeme gelen Nahçivan koridoru üzerinden inşa edilecek boru hattı için sona gelindi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov'un Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne Doğal Gaz Tedarikine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzalamasının ardından Türkiye tarafında gerekli olan tüm kamulaştırmalar gerçekleştirildi.

Üç bölgede acil kamulaştırma yapıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Nahçıvan Doğal Gaz Boru hattı projesinin gerçekleştirilmesi amacıyla Iğdır ili, Merkez, Karakoyunlu ve Aralık ilçeleri sınırları içerisinde yer alan güzergaha isabet eden taşınmazlar ile söz konusu proje kapsamında inşa edilecek sabit tesirler ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazların boru hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verilmişti.

BOTAŞ ve SOCAR yetkili kılındı

Proje ile Bakü Tiflis Ceyhan, Bakü Tiflis Erzurum, TANAP doğal gaz hatlarından sonra Türkiye ve Azerbaycan arasında yeni bir hat kurulacakken, projenin hayata geçirilmesi için ise BOTAŞ ve SOCAR yetkili kılındı.

Azerbaycan'dan onay bekleniyor

Yeni Şafak'ın haberine göre, Güzergah, etüt, kamulaştırma ve projelendirmeyle ilgili tüm çalışmalarını tamamlayan Türkiye yeni boru hattı için projelendirilen teknik verilerin onaylanması için Azerbaycan'dan onay bekliyor. Yakın zamanda Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi'nden (SOCAR) gelmesi beklenen onaylar sonrasında hattın yapımına başlanacak.

500 bin kişinin gaz ihtiyacını karşılayacak

Türkiye-Nahçıvan Doğal Gaz Projesinin hayata geçirilmesi, iki ülke arasındaki güçlü iş birliğinin derinleştirilip geliştirilmesinde önemli rol oynayacak. Yaklaşık 500 bin civarında bir nüfusa sahip Nahçıvan'ın yıllık doğal gaz tüketimi ise yarım milyar metreküpü buluyor. Hattın açılmasıyla birlikte bu yöndeki tüm ihtiyaç Türkiye üzerinden sağlanacak.

Karabağ'ın işgalinden sonra Azerbaycan'dan Nahçıvan'a ulaşan doğal gaz boru hattı işlevsiz hale gelirken, Nahçıvan'ın gaz ihtiyacı ise İran üzerinden sağlanıyor.

85 kilometre uzunluğa sahip olacak

Türkiye-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı, Doğu Anadolu Doğal Gaz Ana İletim Hattı üzerinden çıkış alan Iğdır Doğal Gaz Boru Hattı'nın devamına inşa edilecek. Hattın Iğdır'dan başlayarak Nahçıvan Sederek'e kadar olan Türkiye bölümü 85 kilometre uzunluğa sahip olacak. Proje ile Nahçıvan ekonomisi de yeniden canlanacak ve bölgeye yönelik birçok girişim ve yatırımın da önü açılacak.

Öte yandan Azerbaycan'ın Türkiye sınırında yer alan ve ülkenin geri kalanıyla bağlantısı bulunmayan tek toprağı olan Nahçıvan ile de bir kara koridoru kurulması Azerbaycan'ın uluslararası taşımacılık ve lojistik sistemindeki konumunu daha da güçlendirecek. Azerbaycan'ın diğer bölgeleri ile Nahçıvan arasındaki doğrudan ulaşım bağlantıları yalnızca hava yoluyla mümkün iken söz konusu ulaşım koridorunun açılmasıyla bu pahalı ulaşım aracına alternatif olan, daha ucuz ve daha fazla ihracat-ithalat hacimleri getirebilecek karayolu ve demiryolu hatlarının yapılması da mümkün olacak ve böylelikle Nahçıvan bölgesel ulaşım sisteminin ana damarı haline gelecek.

Nakliye maliyetlerini ve süresini azaltacak

Kuzey-Güney ulaşım koridoruna ve planlanan Kars-Iğdır-Nahçıvan demiryoluna entegre edilmesiyle hattın uluslararası kargonun Avrupa'ya taşınmasında da önemli bir rol oynayacağı öngörülürken, Nahçıvan-Tiflis-Kars demiryolu, gelecekte Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun uzunluğuna göre nakliye maliyetlerini ve süresini 1,7 kat azaltacak.