Türkiye deneme tahtası mı? Almanya aşıyı Türkler'de deneyecek

Almanya'nın geliştirdiği koronavirüs (Kovid-19) aşısının Türkiye'de deneyeceğini açıklandı.

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, yaptığı açıklamada Türkiye'den 100 kişiye Almanya'nın geliştirdiği BNT162ö adlı isimli koronavirüs aşısının deneneceğini kaydetti.

Türkiye'deki koordinasyonu İstanbul Üniversitesi yürütecek

Tükek, gönüllülük esasına dayandırılan BioNTech ve Pfizer'ın ortak geliştirdiği koronavirüs aşısının Faz 3 insan denemelerinin Türkiye'deki ayağını İstanbul Tıp Fakültesi'nin yürüteceğini söyledi.

"Türkiye, çalışmanın paydaşı olarak erişimde sıkıntı yaşamayacak"

Faz 3 çalışma verilerinin toplanmasının ardından Ekim-Kasım aylarında aşının hazır olacağını belirten Tükek, çalışmanın bir paydaşı olarak Türkiye'nin aşıya erişimde bir sıkıntı yaşamayacağını iddia etti.

Sağlık Bakanlığı'nın onaylaması bekleniyor

Denemelerin küresel çapta yürütüldüğünü belirten Prof. Tükek, Türkiye'deki gönüllü denemelerin etik kurulu ve Sağlık Bakanlığı'nın onayının alınmasının ardından önümüzdeki günlerde gerçekleşeceğini ifade etti.

"Aşının Türkiye'ye gelebilmesi için ön şart"

"Aşı çalışmalarının bir parçası olmak, sonuçta o aşının Türkiye'ye gelmesi için bir ön koşul sayılabilir" ifadesinde bulunan Prof. Dr Tufan Tükek, "Dünyadaki bu aşılar başarılı olduğunda Türkiye'nin aşıya erişiminde bir sıkıntı olmayacak" açıklamasında bulundu.

Ayrıca Tükek, aşının denekler için büyük bir risk taşımadığını öne sürdü.

İngiltere de Uganda'da deneyecek

Öte yandan "potansiyel aşının öncelikle Afrika'da denenmesinin faydalı olacağını" belirten İngiltere de geliştirdiği Kovid-19 aşısını Uganda'da deneyecek olması büyük tepki çekmişti.