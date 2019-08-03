Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası - Türkiye Bisiklet Federasyonunca Sakarya Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde düzenlenen yarışlara yüzlerce sporcu katıldı



SAKARYA (AA) - Türkiye Bisiklet Federasyonunca düzenlenen Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası, Sakarya'da başladı. Sakarya Büyükşehir Belediyesince Camili Mahallesi'nde inşa edilen Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde düzenlenen yarışlara, lisanslı yüzlerce sporcu katıldı. Sıralama turlarıyla başlayan yarışlarda en iyi zamanı elde etmek isteyen elit erkek ve elit kadın sporcular, kıyasıya yarıştı. Bisikletten düşerek yaralanan bazı sporculara ise görevliler müdahale etti. Sıralama yarışlarının ardından eleme müsabakalarına geçildi. Yarışların startını Sakarya Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli ve protokol üyeleri verdi. Dörderli gruplar halinde yapılan eleme turunda ilk 2'ye girmeyi başaran sporcular, finale çıkmaya hak kazandı. Yarışların sonunda ödül töreni düzenlendi. Şampiyona, yarın yapılacak final müsabakalarının ardından sona erecek.



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