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Kadın - Aile Türkiye coğrafyasında bol bol yetişiyor! Lif bakımından zengin: Kabızlığın kökünü kurutuyor! Almaya başlıyor
Kadın - Aile

Türkiye coğrafyasında bol bol yetişiyor! Lif bakımından zengin: Kabızlığın kökünü kurutuyor! Almaya başlıyor

Yeniakit Publisher
2024-04-08 17:19:00 - 2024-04-08 17:21:25
Türkiye coğrafyasında bol bol yetişiyor! Lif bakımından zengin: Kabızlığın kökünü kurutuyor! Almaya başlıyor

Sağlıklı bir yaşam sürdürmek için yediğimiz içtiğimiz besinlere büyük ölçüde özen göstermemiz gerekiyor. Bir besin var ki lif, su, vitamin ne ararsanız hepsini tek seferde vücudunuza yüklüyor! Lif zengini: Hem besleyici hem de düşük kalorili o sebze Türkiye'de de bol bol yetişiyor. İşte gözümüzün önündeki mucize besin...

Pazarda, manavda bol bol gördüğümüz, Türkiye'nin en bol yetişen sebzeleri arasında yer alan yeşil kabak, düşük kalorili ve besleyici bir sebze olup, sağlığa birçok fayda sağlayabilir. İşte yeşil kabağın sağlığımız üzerindeki tüm etkileri!

YÜKSEK LİF İÇERİĞİ SAĞLAR

Faydaları say say bitmeyenyeşil kabak, lif bakımından zengindir. Lif, sindirim sistemini düzenler, kabızlığı önler ve sindirim sağlığını iyileştirir. Tokluk hissini artırarak kilo kontrolüne yardımcı olabilir.

İMMÜN SİSTEMİ GÜÇLENDİRİR

Yeşil kabaklar, bağışıklık sisteminigüçlendiren C vitamini ve beta-karoten gibi besin maddeleri içerir. Bu besinler, enfeksiyonlara karşı koruma sağlar ve hastalıklara yakalanma riskini azaltabilir.

GÖZ SAĞLIĞINI DESTEKLER
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Severek yediğimiz yeşil kabak, göz sağlığı için önemli olan lutein ve zeaksantin gibi karotenoidler içerir. Bu bileşikler, yaşa bağlı makula dejenerasyonu ve katarakt gibi göz hastalıklarının riskini azaltabilir.

KALORİSİ DÜŞÜKTÜR VE BESLEYİCİDİR

Yeşil kabak, düşük kalorili olmalarına rağmen yüksek miktarda vitamin ve mineral içerirler. Bu nedenle, kilo kaybı veya kilo kontrolü hedefleyenler için ideal bir sebzedir.

KAN ŞEKERİNİ KONTROL ALTINDA TUTAR

En leziz ve sağlıklı sebzelerin başında gelen yeşil kabak, düşük glisemik indeksi sayesinde kan şekerini kontrol altında tutmaya yardımcı olabilirler. Bu, diyabet riskini azaltabilir ve insülin direncini önleyebilir.

HİDRASYON SAĞLAR

Yeşil kabak, %95'i sudan oluşur. Bu nedenle, vücudu hidrate etmeye yardımcı olurlar ve suyun yanı sıra elektrolitler ve mineraller sağlarlar.

ANTİOKSİDANLARLA DOLUDUR

Şifa kaynağı yeşil kabak, antioksidanlar açısından zengin bir kaynaktır. Antioksidanlar, serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını önler ve yaşlanmayı yavaşlatır. Bu da kalp hastalığı, kanser ve diğer kronik hastalıkların riskini azaltabilir.

Yeşil kabak, çiğ olarak salatalarda veya yemeklerde kullanılabileceği gibi, pişirilerek de tüketilebilirler. Sağlık için birçok fayda sağlayan bu besleyici sebzeyi diyetinize dahil etmek, genel sağlığınızı iyileştirebilir ve koruyabilir.

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