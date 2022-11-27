Türkiye Çin'den izahat istedi
Türkiye, Doğu Türkistan'da çıkan yangının nedenlerine ilişkin Çin makamlarından bilgi verilmesini talep etti.
Türkiye, Doğu Türkistan'da çıkan yangının nedenlerine ilişkin Çin makamlarından izahat istedi.
Dışileri'nden taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, "Çin Halk Cumhuriyeti’nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'de çıkan yangın sonucunda hayatlarını kaybedenler ve yaralananlar olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim hadise nedeniyle taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." açıklamasını yaptı.
Çin'de Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin (Doğu Türkistan) merkezi Urumçi kentinde Kovid-19 nedeniyle karantinaya alınan apartmanda çıkan yangında 10 kişi yaşamını yitirdi.
10 kişi hayatını kaybetti
Devlet medyasındaki haberlere göre, dün, merkez ilçe Tianşan'da bir apartman kompleksinde saat 18.00'de yangın çıktı.
Apartmanın 15. katında başlayan yangın 17'inci, dumanlar ise 21'inci kata kadar ulaştı. Dumandan etkilenen 10 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri ancak 3 saatte yangını söndürebildi.
Sosyal medyada, binanın Kovid-19 salgını nedeniyle karantina altında olmasından ötürü apartman sakinlerinin içeride mahsur kaldığı paylaşımında bulunulurken, tedbirler nedeniyle itfaiyenin de bölgeye geç ulaşmasına tepki gösterildi.