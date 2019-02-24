Türkiye Buz Hokeyi Kadınlar Ligi Final Serisi - Ankara Üniversitesi'ni 3-2 yenen Narmanspor, seriyi 2-0 galip tamamlayarak Türkiye Kadınlar Ligi üçüncüsü oldu



ERZURUM (AA) - Türkiye Buz Hokeyi Kadınlar Ligi Final Serisi üçüncülük ikinci maçında Narmanspor, Ankara Üniversitesi'ni 3-2 yendi. Dün oynanan ilk maçı da 3-1 kazanan Narmanspor, seriyi 2-0 galip tamamlayarak ligi üçüncü sırada bitirdi. Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu'nda yapılan müsabakada Ankara Üniversitesi, Başak Demirkol'un kaydettiği sayıyla öne geçerek ilk devreyi 1-0 önde kapattı. Çekişmeli geçen ikinci devrede her iki takım da sayı üretemedi. Maçın üçüncü devresinde önce Narmanspor, Şüheda Kutluca'nın bulduğu sayıyla durumu 1-1'e getirdi. Bundan iki dakika sonra Ceylin Karakuş pakı filelere göndererek Ankara Üniversitesini 2-1 öne geçirdi. Devrenin bitimine 8 dakika kala Mukaddes Buylucu'nun sayısıyla Narmanspor, durumu 2-2'ye getirdi. Üçüncü devrenin 2-2 berabere bitmesinin ardından başlayan uzatma devresinde Şüheda Kutluca, kendisinin ikinci takımının da üçüncü sayısını kaydederek Narmanspor'u 3-2 öne geçirdi ve müsabaka bu skorla tamamlandı. Serinin ikinci maçından da galip ayrılan Narmanspor, üçüncülük kupasının sahibi oldu. Üçüncülük kupası ve madalyalar, maçın ardından düzenlenen törenle takdim edildi.



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