Türkiye Buz Hokeyi Kadınlar Ligi Final Serisi
- Üçüncülük ilk maçında Narmanspor, Ankara Üniversitesi'ni 3-1 yendi23 Şubat 2019 Cumartesi 18:39
ERZURUM (AA) - Türkiye Buz Hokeyi Kadınlar Ligi Final Serisi üçüncülük ilk maçında Narmanspor, Ankara Üniversitesi'ni 3-1 yendi.
Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu'nda yapılan müsabakada Narmanspor, Mukaddes Buylucu'nun kaydettiği sayılarla 2-0 öne geçti.
Ankara Üniversitesi'nden Ceylin Karakuş, ilk yarının son dakikasında pakı Narmanspor filelerine göndererek skoru 2-1'e getirdi.
Çekişmeli geçen ikinci periyotta ise her iki takım sporcuları skor üretemedi.
Narmanspor, son periyotta rakibinin baskılı oyununa rağmen son saniyelerde Şuheda Kutluca'nın attığı sayıyla karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
İki ekip, serinin son maçında yarın aynı salonda karşı karşıya gelecek.
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