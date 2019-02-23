Türkiye Buz Hokeyi Kadınlar Ligi Final Serisi - Üçüncülük ilk maçında Narmanspor, Ankara Üniversitesi'ni 3-1 yendi



ERZURUM (AA) - Türkiye Buz Hokeyi Kadınlar Ligi Final Serisi üçüncülük ilk maçında Narmanspor, Ankara Üniversitesi'ni 3-1 yendi. Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu'nda yapılan müsabakada Narmanspor, Mukaddes Buylucu'nun kaydettiği sayılarla 2-0 öne geçti. Ankara Üniversitesi'nden Ceylin Karakuş, ilk yarının son dakikasında pakı Narmanspor filelerine göndererek skoru 2-1'e getirdi. Çekişmeli geçen ikinci periyotta ise her iki takım sporcuları skor üretemedi. Narmanspor, son periyotta rakibinin baskılı oyununa rağmen son saniyelerde Şuheda Kutluca'nın attığı sayıyla karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. İki ekip, serinin son maçında yarın aynı salonda karşı karşıya gelecek.



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