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Türkiye Buz Hokeyi Kadınlar Ligi Final Serisi

- Üçüncülük ilk maçında Narmanspor, Ankara Üniversitesi'ni 3-1 yendi

23 Şubat 2019 Cumartesi 18:39
Türkiye Buz Hokeyi Kadınlar Ligi Final Serisi


ERZURUM (AA) - Türkiye Buz Hokeyi Kadınlar Ligi Final Serisi üçüncülük ilk maçında Narmanspor, Ankara Üniversitesi'ni 3-1 yendi.

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki 3 Binlik Buz Hokeyi Salonu'nda yapılan müsabakada Narmanspor, Mukaddes Buylucu'nun kaydettiği sayılarla 2-0 öne geçti.

Ankara Üniversitesi'nden Ceylin Karakuş, ilk yarının son dakikasında pakı Narmanspor filelerine göndererek skoru 2-1'e getirdi.

Çekişmeli geçen ikinci periyotta ise her iki takım sporcuları skor üretemedi.

Narmanspor, son periyotta rakibinin baskılı oyununa rağmen son saniyelerde Şuheda Kutluca'nın attığı sayıyla karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

İki ekip, serinin son maçında yarın aynı salonda karşı karşıya gelecek.


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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 18:39
  1. Ankara Üniversitesi Spor Kulübü
  2. Buz Hokeyi Kadınlar Ligi Final Serisi
  3. Erzurum
  4. Narmanspor

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