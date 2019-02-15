0553 313 94 23

Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası

- Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen şampiyonaya yaklaşık 500 sporcu katılıyor

15 Şubat 2019 Cuma 16:59
Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası


MUĞLA (AA) - Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası, Muğla'nın Fethiye ilçesinde başladı.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından, Beşkaza Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, kata ile kumite branşlarında 41 ilden yaklaşık 500 sporcu mücadele ediyor.

Seremonide konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, müsabakaların fair play çerçevesinde geçmesini diledi.

Şampiyonadan dereceyle ayrılan sporcuların Avrupa'da ve dünyada yapılacak müsabakalarda Türkiye'yi temsil edeceğini ifade eden İlman, "İnşallah şanlı Türk bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşı'mızı söyletecekler." dedi.

Sporcuları ilçede ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, katılımcılara başarı diledi.

Şampiyona, 17 Şubat Pazar günü sona erecek.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 16:59
  1. Fethiye
  2. KARATE
  3. Muğla
  4. Türkiye Karate Federasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'nin Bursa mitingi
    1. AK Parti'nin Bursa mitingi
    2. Ankara'dan sonra bir ile daha metrobüs..
    3. Liseli genç okulda kalp krizi geçirdi
    4. Bakan Kurum’un Van temasları
    5. Avcılar’da iş yeri yangını
    6. Ceza Muhakemeleri Kanun Teklifi..
    7. Ordu’da bodrum katında kaçak içki..
    8. Kerkük’te Ozan Arif’in gıyabında..
    9. Ambulans helikopter organ yetmezliği..
    10. Bafra çocuk tiyatrosu ve sergi..
    11. Gaziantep ile Japonya arasında sağlık..
    12. Madagaskar’da kızamıktan 922 ölüm
    13. İkamette çıkan yangın korkuttu
    14. Adıyaman'da okuldaki cıva zehirlenmesi..
    15. Şanlıurfa’da 2 kişiyi öldüren zanlı..
    16. Sağlık Bakanı Koca: “Belediyelerin..
    17. Hazine ve Maliye Bakanı Berat..
    18. İHH gönüllülerine hediye dağıttı
    19. Bakan Çavuşoğlu:"Dövizdeki..
    20. Engin Altan Düzyatan Diriliş..
    21. Erenler Güreş Kulübü, Türkiye..
    22. Yargı alanında düzenlemeler içeren..
    23. Hazine ve Maliye Bakanı Berat..
    24. Sakarya’da tarihi çeşmeler yenileniyor
    25. Jimnastik ve masa tenisi kafilesi..
    26. Terör örgütü propagandasına gözaltı
    27. İller Bankasından Sakarya’da ki 2..
    28. İstanbul- Bursa arası 1 saate iniyor |..
    29. Başkan Ataç’tan kahraman personele..
    30. Meme kanseri hastalarına "genetik..
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    AB'yi korku sardı! 10’da 1’iyle çökerler
    AB'yi korku sardı! 10’da 1’iyle çökerler
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!