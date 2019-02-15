Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası - Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen şampiyonaya yaklaşık 500 sporcu katılıyor



MUĞLA (AA) - Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası, Muğla'nın Fethiye ilçesinde başladı. Türkiye Karate Federasyonu tarafından, Beşkaza Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, kata ile kumite branşlarında 41 ilden yaklaşık 500 sporcu mücadele ediyor. Seremonide konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, müsabakaların fair play çerçevesinde geçmesini diledi. Şampiyonadan dereceyle ayrılan sporcuların Avrupa'da ve dünyada yapılacak müsabakalarda Türkiye'yi temsil edeceğini ifade eden İlman, "İnşallah şanlı Türk bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşı'mızı söyletecekler." dedi. Sporcuları ilçede ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, katılımcılara başarı diledi. Şampiyona, 17 Şubat Pazar günü sona erecek.



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