Türkiye bunu da gördü: 'Niye zam yapılmıyor' diye deliren CHP'li kadın!

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'ulaşımda sembolik rakam' sözünü çiğneyerek İETT'de geldiği günden beri yüzde 151 zam yaptı.

Mart ayından bu yana İBB'nin ulaşıma zam talebiyle toplanan UKOME'de yüzde 40 zam kabul edildi.

Tam akbil 5,48 TL'den 7,67 TL'ye, öğrenci akbil 2,67 TL'den 3.74 TL’ye, öğretmen akbil 3,92 TL'den 5,49 TL'ye, aylık tam İstanbulkart 430 TL'den 602 TL'ye, aylık öğrenci İstanbulkart 78 TL'den 109 TL'ye yükseldi.

CHP'li kadından 'zam' yaygarası

Öte yandan zam tartışmaları sokak röportajlarına da yansıdı. Yeniçağ'ın yaptığı bir röportajda, Cumhurbaşkanı'na da hakaret eden CHP taraftarı bir kadın, İBB'nin zam yapmasını istedi.

Türkiye'de her şeye zam geldiğini söyleyen İETT'de de zam yapılması gerektiğini söyleyen CHP'li kadın, İmamoğlu'nun ve İBB'nin batırılmak istendiğini iddia etti.

İmamoğlu'ndan "Ulaşım ücretlerini sembolik rakamlara düşüreceğiz" vaadi

Diğer taraftan CHP'li Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlerde ulaşım ücretlerinin yüksek olduğunu öne sürerek bu rakamların daha aşağıya çekileceğini vaat etmişti.

Göreve geldiğinden beri vaatlerini tutmak bir yana her fırsatta zam yaparak sözünü çiğneyen İmamoğlu, "İstanbul'da ulaşımı sembolik değerlere düşüreceğiz. Ulaşım kesinlikle ucuzlayacak. Ulaşım böyle bir kentte kar edilecek bir alan değildir." ifadelerini kullanmıştı.